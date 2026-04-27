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Vorrei iniziare dichiarando il mio amore per il wrestler professionista Hulk Hogan. Da quando l'ho visto lottare negli anni '80, lui - insieme a Optimus Prime - è stato una sorta di luce guida nella mia vita e la base di un interesse duraturo per il wrestling professionistico. Sono orgoglioso di averlo effettivamente incontrato e parlato con lui, cosa che considero uno dei momenti salienti della mia vita, quindi immaginate la mia sorpresa ed entusiasmo quando Netflix ha annunciato con abbastanza poco preavviso che avrebbe pubblicato un documentario dedicato all'uomo, al mito e alla leggenda.

Hulk Hogan: Real American è una miniserie in quattro parti che dura quasi esattamente quattro ore, con un intervallo piuttosto lungo tra un episodio e l'altro, e si può supporre che la produzione sia avanzata piuttosto rapidamente per agire mentre la situazione era in caldo dopo la sua tragica morte all'età di 71 anni, poco meno di un anno fa. Netflix è la compagnia perfetta per realizzare un documentario di questo tipo, data la loro esperienza con documentari sulla cultura pop, ma anche perché ha una partnership con la WWE.

"Allenatevi. Pregate. Mangiate le vostre vitamine." // Netflix

Le aspettative erano quindi alle stelle all'inizio della serie, con ogni episodio che rappresentava un'epoca della vita di Hogan. Qualcosa che mi colpisce all'inizio è che Hulk Hogan: Real American sembra progettato principalmente per celebrare il wrestler più famoso di tutti i tempi, piuttosto che offrire un ritratto imparziale di lui. Questo non significa che le controversie non vengano affrontate, e infatti Hogan stesso fa molto per aggiungere sfumature al quadro semplicemente essendo se stesso. Spesso è stato accusato di non essere più Terry Bollea, la persona in cui era nato, ma di adottare una mentalità come se fosse in realtà il supereroe Hulk Hogan, motivo per cui continuerò a chiamarlo Hogan invece che Bollea in questa recensione.

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Questo emerge subito e in diverse occasioni parla in modo così grandioso che diventa subito imbarazzante, offrendo i contrasti e le sfumature di cui un documentario ha così disperatamente bisogno. Detto ciò, siamo comunque portati in un viaggio in cui Netflix si è davvero immersa negli archivi e ci permette di rivivere come la WWE (allora conosciuta come WWF, prima che il World Wildlife Fund li costringesse a cambiare nome - ma questa è un'altra storia) abbia raggiunto il suo periodo d'oro, non solo grazie alle mosse aggressive di Vince McMahon, ma anche grazie all'enorme popolarità che Hogan ha portato sul tavolo.

Hogan riceve così, probabilmente giustamente, una grande parte del merito per il fatto che il wrestling di oggi è un fenomeno globale che attira milioni di fan nelle arene e genera miliardi di entrate. Per me, avendo seguito quasi fino in fondo il percorso di Hogan, molto di tutto questo mi sembra familiare, ma ci sono diversi clip che non ho mai visto prima e Netflix merita credito per tutti i wrestler di spicco che sono riusciti a riunire per essere intervistati su Hogan.

"Cosa farai, quando Hulkamania ti scatena!" // Netflix

Molti lodano i suoi contributi al wrestling, ma molti di loro colgono anche l'occasione per dipingere un quadro più complesso di un uomo piuttosto problematico dietro le quinte, una volta che le telecamere hanno smesso di riprendere. Il migliore di tutti è Bret "The Hitman" Hart, che, nel suo solito modo schietto, toglie il fiato a Hogan chiamandolo un "traditore e pezzo di merda armato di coltelli", riferendosi, tra le altre cose, alla sua interferenza durante WrestleMania IX, quando Hogan minò attivamente la carriera di Hart.

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Nel complesso, il documentario è pieno di momenti in cui la personalità poco affascinante di Hogan emerge, e sorprendentemente raramente è disposto a prendersi la responsabilità di ciò che ha fatto. Ci sono sempre scuse a portata di mano e, se mai, è stato deluso dagli altri piuttosto che il contrario, e a volte diventa quasi comico quando Netflix mostra un comportamento sospetto di Hogan quasi uno dopo l'altro, solo per vederlo poi arrabbiarsi perché è stato trattato allo stesso modo. A me sembra ovvio che Hogan creda davvero di essere stato l'americano super-buono e genuino che incoraggiava i giovani Hulkamaniac a "Allenarsi. Pregate. Mangiate le vostre vitamine." Quindi non poteva sbagliare e questo si riflette nella sua personalità.

Una persona che è stata più importante di chiunque altro per la carriera di Hogan è il già citato McMahon, che, tra l'altro, ha un suo documentario Netflix molto guardabile. Tuttavia, è stato completamente "cancellato" dopo un paio di gravi errori nel corso degli anni, e si può presumere che questo sia il motivo per cui non compaia in Hulk Hogan: Real American se non in qualche citazione isolata. Ascoltare le sue opinioni su Hogan – che includono, tra le altre cose, enormi battaglie legali – avrebbe sollevato questo documentario di almeno un gradino, ma non è così.

Un altro fattore che trascina tutto il tutto giù è che Hogan stesso vuole rimanere Hulk Hogan, un uomo senza debolezze. Quando le cose diventano delicate o personali, semplicemente interrompe la conversazione, per non sembrare debole nemmeno per un secondo. Questo significa che non ci avviciniamo mai davvero all'uomo, nonostante lui sia lì a ricevere le domande.

"Sono l'uomo che ha reso famosa la lotta." // Netflix

In definitiva, si può guardare Hulk Hogan: Real American da due prospettive diverse. Una è come un documentario piuttosto debole e codardo che evita i lati più problematici del protagonista, e ce ne sono molti. Da una personalità che spesso sembra discutibile, a gettare amici e colleghi sotto il bus, accuse di razzismo e rapporti sessuali con l'amica di sua figlia. Tutto questo si riduce a semplici osservazioni che avrei voluto vedere di più, e come documentario semplicemente non basta.

Se, invece, consideriamo Hulk Hogan: Real American come un tributo celebrativo a un leggendario wrestler diventato un fenomeno della cultura pop in tutto il mondo, e che ha ispirato innumerevoli giovani (me compreso) a cercare di essere gentili e vivere in modo sano, allora è una miniserie fenomenale. Offre tanti contenuti visivi dagli archivi, i momenti più iconici che il mondo del wrestling ha da offrire e interviste con così tanti grandi nomi che a volte quasi mi si sono riempito di lacrime per l'emozione.

Come ti sentirai tu stesso dipenderà probabilmente da come vedi Hulk Hogan. Se lo consideri una figura altamente problematica e non hai interesse per il wrestling, allora è pura propaganda e un documentario debole. Se, invece, ti piace il wrestler Hulk Hogan, allora ti aspettano quattro ore di deliziosa nostalgia del wrestling.