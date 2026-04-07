Hulk Hogan: Real American debutta su Netflix più avanti questo mese

Quasi un anno fa, è arrivata la tragica notizia che Hulk Hogan era morto all'età di 71 anni. Fu la persona che, più di chiunque altro, contribuì a trasformare il wrestling professionistico americano da uno spettacolo da fiera principalmente nel Sud degli Stati Uniti a un fenomeno globale.

Ha vissuto il suo periodo d'oro principalmente negli anni '80 e '90, e presto seguiremo tutto questo e molto altro ancora in un nuovo documentario su Netflix. Promette la storia completa di Terry Gene Bollea (il suo vero nome) con interviste che a lui e a persone a lui vicine, come la sua ex moglie Linda Claridge, oltre a figure del wrestling come Bret Hart, Jimmy Hart e Kevin Nash.

Guarda il trailer del documentario Hulk Hogan: Real American qui sotto. Sembra che sarà un film da non perdere per chiunque ami il wrestling o voglia semplicemente saperne di più sul fenomeno.