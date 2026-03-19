Human Fall Flat Nintendo Switch 2 Edition è ora disponibile

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La Nintendo Switch era una grande console con un enorme catalogo di giochi indie, esclusivi e AA. Anche se i giocatori su questa piattaforma non hanno ricevuto tutti i titoli AAA di terze parti, nessuno può dire che la console ibrida di Nintendo avesse una libreria di giochi debole. Tuttavia, molti giochi hanno dovuto fare qualche taglio per girare su Nintendo Switch, e con il successore dell'ibrido, la Nintendo Switch 2, molti sviluppatori hanno migliorato il livello per garantire la migliore versione possibile dei loro titoli.

No Brake Games, gli sviluppatori di Human Fall Flat, stanno rilasciando oggi l'edizione Nintendo Switch 2 del loro famoso gioco basato sulla fisica. Questa versione è disponibile in digitale per £15,99 / €19,99, e i possessori di Human Fall Flat su Nintendo Switch possono passare all'Edizione Switch 2 per £3,99 / €4,99. Ecco le caratteristiche chiave di questa nuova versione:



Tutti i livelli attuali e futuri, dai classici amati ai mondi completamente nuovi, saranno disponibili non appena arriveranno sulle console.



Affronta gli enigmi da solo, oppure prova il multiplayer online fino a 8 giocatori, dove lavoro di squadra, caos e risate si scontrano.



Gioca senza problemi usando i controlli del mouse del Nintendo Switch 2 per una maggiore precisione



La funzionalità Gamechat permette ai giocatori di condividere audio e video utilizzando il microfono integrato del gamepad



Gameshare permette ai giocatori di condividere i nuovi livelli per Nintendo Switch 2 con gli amici su Nintendo Switch



È sempre bello vedere gli sviluppatori offrire versioni migliorate dei loro giochi, anche diversi anni dopo il loro rilascio iniziale. Significa che possiamo aspettarci Human Fall Flat 2 su Nintendo Switch 2? Lo speriamo, perché è il tipo di gioco che si adatta molto bene al concetto cooperativo della console. Proverete questa nuova versione, o preferite aspettare e vedere se il sequel uscirà su console?