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Hungry è il titolo, l'ippopotamo è l'animale, quindi naturalmente la prima domanda è: è questo l'adattamento cinematografico Hasbro di Hungry, Hungry Hippos? Beh, forse, se fosse stato lasciato a un regista horror. Non ho approfondito la questione e quindi non conosco la risposta. Quello che ho fatto, però, è stato trascorrere novanta minuti nelle paludi della Louisiana nel film horror degli ippopotami di James Nunn, dove un gruppo di persone in un safari nella palude non vede l'ora di fotografare alligatori ma invece si ritrova a passare il tempo con qualcosa di completamente diverso.

Trama:

Dopo essersi persi nelle paludi della Louisiana durante un safari con alligatori, un gruppo di persone deve lottare per la propria vita contro un ippopotamo in furia e in libertà.

James Nunn è un nome nuovo per me. Ha diretto film come Tower Block, Hooligans 3, Shark Bait (un film sugli squali che mi sono perso!) e ora, forse, il primo film horror di ippopotamo al mondo. Ha diversi film nel suo CV, ma nessuno che spicchi davvero. Forse per un motivo?

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Il cast include Madison Davenport di Sharp Objects, Tracey Bonner e Michel Curiel, che hanno interpretato ruoli minori in diverse produzioni. Il principale richiamo di qualità, se così possiamo chiamarlo, è Joaquim de Almeida, il cui CV è lungo quanto un rotolo di carta igienica e include Fast X, Shogun, Warrior Nun e 24. Va aggiunto che nessuno degli attori ha molto con cui lavorare.

Ho sentito parlare di Hungry un paio di mesi prima della sua uscita, e quest'anno è diventato molto chiaro che sono attratto dai film sulle creature. E sicuramente c'è qualcosa di eccitante nell'idea che persone innocenti e sciocche finiscono nel menù di un ippopotamo assassino? Non posso semplicemente liquidarlo, anche se, col senno di poi, avrei potuto farlo benissimo.

Detto ciò, probabilmente non sorprende che Hungry non sia nulla di cui entusiasmarsi? Anzi, sarebbe molto saggio non considerare nemmeno di sprecare novanta minuti della propria vita con questo film. Hungry è tante cose. Purtroppo, un film emozionante e divertente non è uno di questi. Hungry non è un film particolarmente attraente visivamente. Certo, le viste delle paludi potrebbero esserlo, ma le ambientazioni diventano rapidamente monotone e gli effetti speciali lasciano molto a desiderare.

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Il film ha anche una classificazione PG13, il che significa che non sarà grafico. Ma sicuramente avrebbero potuto includere qualche uccisione snervante e creativa? No? Nemmeno quello. Sembra metà del senso di un film del genere, ma non abbiamo né sangue né effetti speciali stilosi. Purtroppo, la sceneggiatura è estremamente deludente e non c'è suspense. Potrebbe esserci un po' di tensione per qualche secondo quando una delle povere anime nuota nell'acqua subito dopo che appare l'ippopotamo Hungry, ma non va oltre. È quasi affascinante quanto sia essenziale la tensione, che deriva dal fatto che i personaggi vengono completamente ignorati e le sequenze pensate per essere emozionanti non riescono proprio a mantenere questo punto.

Il veterano personaggio di Joaquim de Almeida non arriva mai a più di una caricatura; L'ippopotamo, come antagonista, non diventa mai spaventoso o veramente minaccioso; E dopo novanta minuti, ti ritrovi a chiederti chi contattare per chiedere un rimborso per il tempo sprecato. Purtroppo, Hungry non è nemmeno abbastanza brutto da essere divertente, il che di per sé è un tratto distintivo del genere. È semplicemente noioso e senza nulla di particolare. Infatti, proprio come per il momento più basso di questo inverno, Return to Silent Hill, non ho assolutamente nulla di positivo da dire sul film horror degli ippopotami Hungry se non il fatto che alla fine finisce.