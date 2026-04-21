Hungry, Hungry Gli ippopotami sono in libertà nell'ultima trasposizione che non hai chiesto

Ultimamente ci sono stati ogni sorta di strani adattamenti, tutti mentre Hollywood cerca e afferra tutto ciò che può con un briciolo di valore intellettuale. Forse questo sforzo è andato troppo oltre...

È stato rivelato un primo trailer per Hungry, un adattamento in lungometraggio dell'iconico gioco Hungry, Hungry, Hippos e sì, indovinate, il film segue un gruppo di persone che cercano di sopravvivere a ippopotami affamati e in furia.

Scritto e diretto da James Nunn di One Shot, questo film vede come protagonisti Madison Davenport, Tracey Bonner, Joaquim de Almeida, Michel Curiel, Jim Meskimen, Samantha Coughlan, Olivia Bernstone e River Codack.

Per quanto riguarda ciò che il film cerca di esplorare, la trama spiega: "Ambientato nel paesaggio misterioso e pericoloso delle paludi del sud-est americano, un gruppo di turisti intraprende un tour in barca. Ignari dei pericoli del bayou, si avventurano fuori dai sentieri battuti, attirati dalla promessa di un'avventura esclusiva. Non sanno che il loro viaggio si trasformerà in una lotta per la sopravvivenza contro un ippopotamo affamato nascosto nelle profondità. Hungry è un thriller di sopravvivenza mozzafiato che descrive la lotta impossibile contro uno degli esseri più potenti della natura."

In arrivo in VOD a giugno e poi sulla piattaforma Sky Cinema per gli utenti del servizio a settembre, potete vedere un trailer di Hungry qui sotto, che ne cattura tutta la gloria cinematografica.