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Lo studio svedese Easy Trigger è tornato, regalandoci ancora una volta un mix selvaggio di vibrazioni anni '80, synth-rock, pixel art e atmosfera al neon. In breve, è una vera e propria esplosione di nostalgia. La grande domanda, quindi, è: sarà solo altro della stessa cosa, o c'è anche un tocco di freschezza rispetto al gioco originale che ha ormai sei anni?

Perché, anche se il quadro è lo stesso, gran parte di ciò che componeva Huntdown è cambiato, in meglio o in peggio. Con Overtime, si sono messi a inserire una buona dose di roguelite nel mix, e il risultato è tanto brillante quanto a volte frustrante. Perché quando Huntdown: Overtime è al suo meglio, resti lì come un idiota che sbava e ami la vita.

Ma iniziamo dalla parte destra. Prima di tutto, è ancora una volta John Sawyer a occuparsi del centro della scena. Il cacciatore di taglie sparato facilmente che lascia che il fucile a pompa gestisca la comunicazione con la feccia della città, e proprio come prima, si tratta di ripulire la palude senza legge della città, un miscuglio selvaggio di gangster, pazzi, mutanti e ogni sorta di teppisti.

Immagini pixelate e descrizioni banali. È difficile non amarlo.

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E ciò che ti colpisce quasi subito è quanto sia incredibilmente soddisfacente girare a tutta velocità nei panni di Sawyer. I comandi sono nitidissimi come un rasoio, e ogni colpo sembra un colpo di cannone. C'è una brutalità cruda che pochi altri giochi possono eguagliare, e scivoli senza sforzo tra le coperture mentre elimini i feccia uno dopo l'altro con qualche colpo ben piazzato dal tuo fidato vecchio fucile.

Per molti versi, sembra un film canonico degli anni '80, proprio al pari di American Ninja, Missing in Action o Cobra. In breve, si impegna in praticamente tutto. Tutto è grande, epico e stranamente spavaldo, non ultimo Sawyer stesso, che si muove con un peso e una precisione che fanno sembrare molte altre cose come melassa in confronto. La risposta è, in altre parole, perfetta, con una fluidità quasi deliziosamente arcade che ti fa davvero venire le ginocchia debole.

Non guasta certo il fatto che, visivamente parlando, Overtime sia davvero stupefacentemente bello. Forse non proprio allo stesso livello di Replaced, ma comunque incredibilmente affascinante, con un linguaggio di design che ricorda molti dei più grandi classici della pixel art degli anni '90. Metti Contra, Metal Slug e Blackthorne in un frullatore e ti avvicinerai abbastanza a Overtime. È chiaro che Easy Trigger ha una grande passione per i giochi d'azione di quell'epoca, comunque, e ogni livello è pieno di dettagli affascinanti.

I teppisti per le strade della città si affrontano meglio con la forza.

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Easy Trigger merita anche una menzione speciale per i boss in Huntdown: Overtime, non ultimo quel pazzo rocker Sammy Six Fingers. Un hard rocker con la chitarra che affronti proprio nel mezzo di un concerto. Sì, è esattamente sciocco come sembra, ma non mi aspetterei altro da Huntdown, e proprio come il primo gioco, Overtime non si prende affatto sul serio.

Ma poi c'è tutta la struttura roguelite. Il che, ad essere onesto, sembra un po' così dato che il primo gioco era una vera esperienza di corsa e pistola, e per chi ha apprezzato il gioco originale così com'era, questo potrebbe benissimo essere un ostacolo per non perdere l'accordo. E capisco. L'inizio è molto lento, e le prime ore sono fatte di molta ripetizione e di una vera sensazione da ruota cricetica.

Le ricompense tra una sconfitta e l'altra non sembrano così significative come si sarebbe sperato. E anche se si sommano dopo un po', non si ha mai quel momento di sorpresa in cui un upgrade porta il tuo gameplay a nuovi livelli. Perché una cosa è chiara: il tempo straordinario è significativamente più difficile rispetto al primo Huntdown, e molto più punitivo.

"Saluta il mio piccolo amico"

La verità è che può essere piuttosto noioso grindare un intero livello, solo per essere completamente schiacciato da un boss e poi ottenere quasi nulla dallo sforzo. Ma certo, fa parte integrante del genere, ed è qui che risiede quell'appeal unico che è il cosiddetto motivo di fama dei giochi roguelite. O lo ami o lo odi, e Easy Trigger merita sicuramente credito per aver davvero osato scuotere le cose.

Dobbiamo anche ricordare che Huntdown: Overtime è, dopotutto, ancora in Early Access e probabilmente lo rimarrà ancora a lungo. Il team è stato anche molto trasparente sul fatto che il feedback dei giocatori sarà una parte fondamentale di come il gioco sarà modellato in futuro, basandosi sul quadro attuale. Il che dà speranza per il futuro.

Perché anche se Easy Trigger non ha ancora centrato il bersaglio come con il primo Huntdown, c'è comunque molto da amare per chi, come me, nutre una predilezione quasi malsana per gli anni '80 e l'azione pixelata a scorrimento laterale. Huntdown è più grezzo ai bordi, leggermente meno rifinito e, al momento, un po' inutilmente impegnativo. Ma è anche deliziosamente coinvolgente, incredibilmente bello e offre un'azione davvero intensa, una colonna sonora fantastica e un sacco di atteggiamento. E questo conta molto.