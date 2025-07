Hurt Me Plenty: la guida definitiva agli sparatutto in prima persona 2003-2010

HQ

Bitmap books è, senza dubbio, l'editore leader per quanto riguarda i videogiochi in forma analogica. And Hurt Me Plenty: The Ultimate Guide to First-Person Shooters 2003-2010 (sì, questo è un boccone) senza eccezioni. Una corposa bibbia di pagine splendidamente stampate dedicate all'arte del frag. Una lettera d'amore aperta a un'era di giochi FPS per la quale produttori, sparatutto e giocatori hanno sentimenti contrastanti. Ma fidati di me, questo è un viaggio che vale la pena fare. Quindi accomodatevi, rimanete un po' e ascoltate.

Quindi andiamo con ordine. Iniziare con la confezione potrebbe essere un po' strano, ma sento che questo deve essere affrontato. Perché ammettiamolo, quando si ordinano cose online c'è sempre la paura aggiuntiva della spedizione e della gestione. Come sarà DAVVERO quel nuovo libro scintillante quando arriverà a casa nostra? Con grandi rivenditori come Amazon e simili, è pura scommessa. Un lancio verso l'alto. Ma oh ragazzo Bitmap sa come confezionare e con l'aggiunta di imbottitura per gli angoli e un sacco di involucro, è un motivo sufficiente per ordinare direttamente dal loro negozio.

Ma a parte questo, e non sarà certo una sorpresa, Bitmap ha superato se stesso ancora una volta. Perché una volta tolto l'involucro, wow. La rilegatura panoramica con copertina rigida ha questa elegante copertina in seta bianca dall'atmosfera cinematografica, vivaci inchiostri Pantone, audaci motivi a teschio che ricordano i momenti più bui di Doom. Abbastanza da far venire la bava alla bocca al più casual dei nerd. Tavolino puro art. La carta spessa e opaca satinata mette ogni screenshot sotto una luce lusinghiera e coinvolgente, mentre il segnalibro a nastro è il tocco finale di classe. Sì, sto sgorgando. Perché è proprio QUEL bellissimo.

Prime impressioni a parte però. È ancora il contenuto che conta, quindi mettiamolo nel mirino e scaviamo più a fondo. Scritto da Stuart Maine, il seguito di I'm Too Young to Die, questo secondo volume si tuffa nel periodo 2003-2010. Descritto come una "fase selvaggia" per gli FPS, ha visto il genere evolversi o bloccarsi a seconda di chi lo chiede. Il Maine non si tira indietro da nessuna delle due parti. È supponente e traboccante di passione. Dagli ovvi sparatutto di successo come Half-Life 2, BioShock, COD. A quelli più oscuri e decisamente strani come Nina: Agent Chronicles o Ubersoldier II. Ogni titolo ha il suo momento di gloria, 200 voci, accuratamente ordinate.

Sì, qui ti aspetta un bel giro. Nel migliore dei modi. Dalla tecnologia e dalla grafica, con l'evoluzione dei motori PhysX, l'illuminazione HDR in Crysis, fino agli strani cambiamenti narrativi e alle campagne basate sulla storia. L'ascesa del multiplayer in Left 4 Dead e Team Fortress alle stranezze seriamente sperimentali come The Ball o Cryostasis. E sì, un tuffo nella pozza della vergogna con i titoli più selvaggi e falliti come RoboCop. Roba divertente.

E non si tratta solo dell'"ennesimo elenco". Ce ne sono già molti. No, questo è pieno di roba succosa. Aneddoti di sviluppo, retrospettive sui motori e analisi critiche. Con alcune voci amplificate delle persone che hanno effettivamente creato i giochi, tra cui gli sviluppatori di Nightdive, Ken Levine e persino una voce di Garry Newman. Sì, la mente dietro Garry's Mod. Sono riflessivi e lontani dalle solite domande e risposte che si trovano di solito, e questo aggiunge così tanta consistenza al libro.

Inoltre, ciò che rende davvero scoppiettante questo tomo del dolore è la sua gamma tonale che va da titoli lucidi e iconici a grintosi fallimenti in poche pagine. Forse per alcuni è stridente, ma c'è una ragione per i salti selvaggi che servono a evidenziare quanto lo sviluppo e l'ambizione abbiano contato nel plasmare ciò che è effettivamente finito. Un momento ti meravigli dei salti tecnici di Halo 3; il successivo, stai facendo il facepalm a RoboCop '03 con il suo design pasticciato. È davvero una cosa fantastica e mantiene il lettore impegnato. Inoltre, lo stile del Maine ha un tono azzeccato: entusiasta senza essere sdolcinato, analitico senza essere asciutto. La sua interpretazione suona come il tuo amico saccente che ha suonato troppe demo nei primi anni 2000.

Tornando di nuovo alla presentazione visiva. Sì, davvero. La reputazione di Bitmap per le immagini lussureggianti è vera ancora una volta. Screenshot enormi, stampe dettagliate e nitide. È roba di alto livello, con layout che non sembrano mai eccessivamente pieni e danno molto spazio al contenuto per respirare. E questa è una buona cosa, dato che Hurt Me Plenty è un'immersione profonda che, con quasi 500 pagine, è davvero una maratona. Questo è uno di quelli da assaporare e sgranocchiare per un lungo periodo di tempo, una festa come nient'altro e una fetta di nirvana per tutti noi pazzi per gli FPS.

Concludendo le cose. TLDR, vai avanti e compra Hurt Me Plenty: The Ultimate Guide to First-Person Shooters 2003-2010. E il primo volume se vi è capitato di averlo perso. Si tratta di pura roba di riferimento, un manifesto del design e quanto di più vicino possibile all'archeologia dei videogiochi. Il perfetto equilibrio tra il glamour da salotto e l'intuizione a livello di sviluppatore. Altrettanto bello quanto informativo e Hurt me Plenty è un omaggio eloquentemente realizzato, una macchina del tempo e un carro armato splendidamente costruito per il tuo scaffale di gioco. È dettagliato in modo impenitente e in realtà frenato solo dalla sua profonda nicchia e dal suo peso sostanziale.