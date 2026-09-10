"Hyper casual" e "la cultura del gaming live service sta attraversando Steam in questo momento", dice Palworld

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I dibattiti sul programma di accesso anticipato di Steam sono infuriati fin dalla sua introduzione. I giocatori spendono soldi per un gioco che non è finito, ma a che punto possono lamentarsi dello stato in cui si trova il gioco che hanno acquistato se ha l'etichetta di accesso anticipato? Secondo John Buckley, responsabile comunicazione e pubblicazione di Palworld, ai tempi i giocatori erano molto più consapevoli dello stato in cui poteva trovarsi un gioco in accesso anticipato, ma ora è molto più probabile che si aspettino un prodotto finito.

"Penso che tutti sapessero cosa aspettarsi. Il tipo di persone che compravano giochi in accesso anticipato sapevano a cosa si aspettavano. Erano il tipo di giocatori che volevano essere coinvolti, volevano dare feedback, parlano con gli sviluppatori. È stata un'epoca d'oro davvero bellissima," ha detto Buckley in un'intervista con GamesRadar+, descrivendo i bei vecchi tempi in cui Steam Greenlight è passato per la prima volta all'accesso anticipato su Steam.

Oggi, questo punto di vista non esiste davvero, soprattutto a causa dell'integrazione di diverse culture di gioco su Steam. "Questa migrazione continua, la chiamerò, della cultura mobile iper-casual, della cultura del gaming iper-casual e del gioco live service sta attraversando Steam proprio ora. Ora la cultura è cambiata e l'accesso anticipato, essenzialmente, ha perso il suo significato. La gente compra un gioco in accesso anticipato come se comprasse un gioco normale e lo tratta come se fosse il gioco."

Il modo in cui Buckley vede la situazione adesso, i giocatori si collegano per una o due settimane, si coinvolgono completamente in un gioco, e poi se ne vanno pensando che non arrivino abbastanza contenuti in fretta. "E tu dici, 'Beh ragazzi, ci vediamo tra sei mesi. Dobbiamo fare il gioco.' "

Buckley non vuole lanciare critiche a chi ha questo punto di vista, ma pensa che sia più difficile per gli sviluppatori su Steam a causa di questa visione. "Tutto quello che possiamo fare è cercare di educare le persone in modo discreto. Penso che facciamo un lavoro discreto. Penso che cerchiamo di essere abbastanza trasparenti. 'Ehi ragazzi, il prossimo aggiornamento è tra un po'. Non sarà molto ricco di contenuti, sarà molto di qualità della vita.' Cerchiamo di bilanciarlo," ha detto.