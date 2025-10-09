Hyper Light Breaker creatore in cassa integrazione e terminando lo sviluppo del gioco

HQ

Finora è stato un anno produttivo ma forse non troppo positivo per gli sviluppatori Heart Machine. Alla fine del nuovo anno, lo studio indipendente ha lanciato Hyper Light Breaker in una forma di accesso anticipato e a novembre lascerà Possessor(s) nel resto del mondo. Lo studio non è rimasto con le mani in mano, ma questo purtroppo non si è tradotto in un successo commerciale.

Dopo un lancio turbolento e grandi piani per migliorare il gioco, Heart Machine ha rivelato che Hyper Light Breaker non andrà oltre. Lo sviluppo del progetto è stato interrotto e con questo grande cambiamento, i licenziamenti stanno scuotendo anche lo studio.

Ciò è stato confermato in una dichiarazione a Game Developer, dove un portavoce dello studio ha spiegato:

"Mentre concludiamo il nostro lavoro il Hyper Light Breaker, abbiamo dovuto prendere la difficile decisione di separarci da un certo numero di membri del team di talento. Questo non era il nostro percorso ideale, ma piuttosto l'unico disponibile date le circostanze.

"Anche se questo percorso includerà una conclusione sul progetto, riflette forze più ampie al di fuori del nostro controllo, tra cui i cambiamenti nei finanziamenti, il consolidamento aziendale e l'ambiente incerto in cui molti piccoli studi come noi stanno navigando oggi".

Con un cambiamento come questo in mente, tutti gli occhi sono puntati su Possessor(s), che sembra debba generare interesse e guidare il successo commerciale per lo studio in questo periodo turbolento.