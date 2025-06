Hypercharge: Unboxed Gli sviluppatori rispondono ai giocatori che chiedono che diventi gratuito

HQ

Hypercharge: Unboxed è un adorabile gioco indie ispirato ai soldatini, che ti permette di giocare nei panni di un'action figure che è uscita dalla sua scatola e vuole fare la guerra all'interno di un soggiorno, camera da letto, giardino o qualsiasi altra parte della casa che ritiene opportuno.

Il gioco è stato reso disponibile su PC, Nintendo Switch, Xbox Series X/S, Xbox One e, più recentemente, PS5. Tuttavia, sfortunatamente alcuni hanno molestato gli sviluppatori per il basso numero di giocatori del gioco, spingendo lo sviluppatore Digital Cybercherries a rendere il gioco free-to-play.

In una dichiarazione rilasciata sui social media, lo sviluppatore ha risposto affermando di non avere intenzione di rendere il gioco free-to-play. "Hypercharge non sarà mai gratuito. Non avrà mai microtransazioni in-game, pass battaglia, ecc.", si legge nel post.

Nonostante il numero di giocatori che potrebbe non superare artisti del calibro di Elden Ring: Nightreign o Splitgate 2, il team di cinque uomini di Digital Cybercherries non ha bisogno che siano orgogliosi di ciò che hanno realizzato. "Non stiamo inseguendo le tendenze o cercando di forzare un momento virale. Non abbiamo bisogno di vendere milioni di copie".

Hypercharge: Unboxed è ora disponibile su PC, Xbox One/Xbox Series X/S, PS5 e Nintendo Switch.