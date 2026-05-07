Quando si parla di laptop da gaming, spesso c'è una grande differenza tra modelli pensati come potenze prestazionali e quelli con prezzi più accessibili che non hanno la stessa potenza di potenza ma sono forse più adatti a un pubblico più ampio. Puoi spendere centinaia di sterline per un laptop da gaming o ben oltre £4.000, e sebbene entrambi i dispositivi facciano lo stesso compito di un laptop funzionante, uno sarà molto più capace di far girare videogiochi, specialmente i titoli molto impegnativi di oggi.

È con questo in mente che il HyperX OMEN 15 si distingue come un gadget molto ammirevole. Ci sono diverse opzioni di questo dispositivo che puoi prendere, ma per questa recensione ci troviamo a testare forse la variante più economica, portando una combinazione di display 2K/165Hz, un Intel Core i5, una GPU Nvidia GeForce RTX 5050 e 16GB di RAM. Il punto è che tutti questi componenti combinati non costano nemmeno lontanamente quanto le loro alternative più potenti, il che significa che puoi ottenere questo modello 'base' HyperX OMEN 15 per appena £1.200. Non è ancora economico, ma l'hardware da gaming per PC oggi lo è quasi mai, e questo è ben lontano dai £4.400 che puoi investire in un modello ASUS ROG Strix Scar, per esempio.

Normalmente parlerei di fascie di prezzo e di come determinino efficacemente cosa aspettarti da un dispositivo in questione, per stabilire aspettative ragionevoli, eppure con questo portatile sono rimasto sempre più colpito da come superasse la sua categoria. Durante il mio tempo a mettere alla prova il HyperX OMEN 15, ho testato il dispositivo con una varietà di giochi, dall'AAA all'indie. In parole povere, gestisce ogni compito con la classe. Nel caso di Borderlands 4, un gioco che su PC ancora causa veri incubi alle battle station, senza l'aiuto di DLSS o del sistema Boost di OMEN, potremmo far girare il gioco a 55 FPS con le impostazioni grafiche più basse e fino a 27 FPS con la grafica Ultra, tutto a risoluzione 2K. Con l'aiuto di DLSS 4 e OMEN Boost, le prestazioni su Ultra sono quasi raddoppiate a 46 FPS, che per Borderlands 4 è davvero spettacolare, soprattutto su un portatile.

Ma abbiamo testato il gioco anche altrove, con Marvel's Spider-Man 2 (con l'aiuto di OMEN Boost) che offriva 75 FPS con le impostazioni grafiche più basse possibili, 62 FPS con le impostazioni più alte e poi 93 FPS quando DLSS 4 era abilitato. Francamente, il gioco girava benissimo e il HyperX OMEN 15 ha gestito la sfida dell'ultimo gioco di Insomniac con grazia. E per gli amanti dell'indie, abbiamo testato Hades II e Deep Rock Galactic: Survivor, due giochi che giravano rispettivamente a 360 FPS e 192 FPS. Non ha nemmeno senso che nessuno dei due giochi giri a questo frame rate perché il display offerto dal HyperX OMEN 15 non può eguagliarlo, ma è comunque impressionante.

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Va anche detto che tutte queste informazioni provengono da giochi non supportati dalla funzione OMEN AI, che regola automaticamente le impostazioni di sistema per garantire che il gioco funzioni nel modo più fluido possibile, senza che tu debba capirlo da solo. Abbiamo testato questa funzione per vedere come funziona su Overwatch e, per qualsiasi giocatore multiplayer che dia priorità alle prestazioni rispetto alla grafica, ti innamorerai di come l'IA ottimizza il sistema senza alcuna interferenza da parte tua.

Per farla breve, dal punto di vista del gioco, che presumiamo sia importante per qualsiasi potenziale acquirente del HyperX OMEN 15, altrimenti probabilmente sceglieresti un dispositivo con una postura più produttiva come un MacBook, questo dispositivo supera i nostri test a pieni voti. Per un portatile che costa circa un quarto dei modelli flagship attuali, ottieni un enorme rapporto qualità-prezzo dal punto di vista delle prestazioni.

Ma a parte il gaming, parliamo dell'esperienza utente abituale del HyperX OMEN 15. Anche se può avere solo un display da 15,3", non è certo un dispositivo piccolo e ha una massa evidente. È piuttosto pesante e si nota la sua presenza, anche se non ci sono accenti gamificati e scelte di design ridicole che lo fanno sembrare qualcosa preso dall'U.S.S. Enterprise. Il design è sottile ed elegante, e se non fosse per le enormi prese d'aria sul retro del portatile, avresti poche ragioni per pensare che si tratti di uno strumento per il gaming serio.

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Le bocchette non sono un grosso problema, poiché sono parti efficaci della soluzione di raffreddamento più ampia in atto. C'è una camera iperbara che aspira aria fresca e la utilizza per raffreddare gli interni sempre più riscaldati, con la suite Tempest Cooling che poi si combina per garantire che il cambiamento di temperatura non diventi mai troppo estremo e mantenga la coerenza per mantenere le prestazioni di gioco ugualmente regolate. Ancora una volta, non mi dispiacciono le soluzioni di raffreddamento estreme se funzionano, mantenendo il dispositivo fresco e anche silenzioso, e entrambe le soluzioni si ottengono con il HyperX OMEN 15 quindi scuso le bocchette piuttosto mostruose.

Se c'è un aspetto in cui penso ci sia margine di miglioramento sarebbe la connettività del HyperX OMEN 15. Ci sono due porte USB Type-A e una singola USB Type-C, oltre a un HDMI 2.1, un Ethernet, un jack audio e il cavo di alimentazione. Non posso fare a meno di sentire che ci sia spazio per un'espansione, magari combinando l'alimentazione in una porta USB aggiuntiva. Ma alla fine, per offrire un dispositivo così efficace a un prezzo così vantaggioso, bisogna prendere decisioni per ridurre i costi, quindi lascerò trascurare la variabilità delle porte, così come non dedicherò troppo tempo a desiderare che avesse una visualizzazione più dettagliata. Lo schermo che usa funziona benissimo per giocare in modo fluido, quindi hai davvero bisogno di un'opzione aggiuntiva per il 4K?

Tornando al cerchio, è evidentemente chiaro che il HyperX OMEN 15 era un dispositivo costruito con una visione creativa ben chiara in mente. Questo è un laptop da gaming pensato prima di tutto per giocare in modo fluido ed efficace, e sotto queste pretese, eccelle semplicemente. Non ti dà la scelta tra gameplay 4K/30FPS e 2K/60FPS, dato per scontato che se hai comprato questo gadget tu voglia la seconda, e francamente trovo difficile da criticare. Ancora una volta, è l'intenzione dietro il design, la volontà di offrire un dispositivo a una fascia di prezzo ragionevole quando si considera l'hardware PC e poi semplicemente creare un prodotto che eccelli entro i parametri specificati. Il HyperX OMEN 15 fa ciò che si propone e lo fa brillantemente. Cos'altro si potrebbe desiderare?