Hyrule Warriors: Age of Calamity riceverà una Nintendo Switch 2 Definitive Edition a febbraio
Offrirà prestazioni migliorate, contenuti DLC, difficoltà più alta e altro ancora.
Durante il Nintendo Direct, è stato confermato che un altro gioco di Hyrule Warriors sta per ricevere un'edizione dedicata per Nintendo Switch 2. A unirsi al titolo esclusivo di Hyrule Warriors: Age of Imprisonment, l'originale per Switch 1 di Hyrule Warriors: Age of Calamity riceverà presto una Definitive Edition dedicata per Switch 2, con l'uscita all'inizio del 2027.
Per quanto riguarda come questa versione migliorata del gioco si confronterà con il progetto base, ci è stato detto che offrirà un gameplay a 60 fps, includerà tutti i contenuti DLC, una modalità di difficoltà più alta e, allo stesso modo, se possiedi l'originale Switch 1, potrai acquistare questa Definitive Edition a prezzo scontato.
Guardando alla data di lancio definitiva, ci viene detto che Hyrule Warriors: Age of Calamity - Definitive Edition debutterà su Switch 2 il 25 febbraio.
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