Hyrule Warriors: Age of Imprisonment funzionerà a frame rate più elevati su Nintendo Switch 2

Quando il grande Nintendo Switch 2 Direct è accaduto ad aprile, una delle più grandi e poche rivelazioni effettivamente nuove ruotava attorno a Hyrule Warriors: Age of Imprisonment, il capitolo successivo della serie musuo che funge anche da un po' di tappabuchi narrativo tra The Legend of Zelda: Breath of the Wild e Tears of the Kingdom.

Il gioco verrà lanciato come Switch 2 esclusivo in una data indeterminata dell'inverno, ovvero alla fine del 2025 o all'inizio del 2026, e con questo caso, come parte della serie Creator's Voice, è stato condiviso un nuovo video che esplora il titolo.

In questo video, otteniamo alcune informazioni sul gioco, incluso il fatto che servirà più nemici di quanto fosse possibile in precedenza, così come la possibilità di combinare oggetti e persino di fare squadra con gli alleati. Ciò si tradurrà in battaglie mega 1 contro 1.000 che dovrebbero svolgersi più fluide che mai sul Switch 2.

Nel video, viene specificamente menzionato che il gioco aveva bisogno del Switch 2 per essere in grado di funzionare a frame rate più elevati e quindi offrire un gameplay più fluido rispetto a quello presente in precedenza. La domanda su quanto saranno più alti i frame rate deve ancora essere annunciata, ma considerando i minimi che l'originale e Age of Calamity spesso colpiscono, l'asticella non è particolarmente alta.

Per ulteriori informazioni su Age of Imprisonment, guarda il video Creator's Voice qui sotto.