Hyrule Warriors: Age of Imprisonment - Guida essenziale a consigli, armi e personaggi

Abbiamo fatto qualcosa di simile qualche anno fa con la guida a Hyrule Warriors: Age of Calamity, e abbiamo dovuto fare lo stesso per il nuovo e forse migliore musou di Zelda finora. Hyrule Warriors: Age of Imprisonment è ora disponibile su Nintendo Switch 2 e potete già leggere la nostra recensione di Gamereactor per vedere cosa è migliorato. Ma con questi miglioramenti arrivano anche nuovi sistemi che rendono il combattimento più profondo e complesso, e può essere molto da assimilare in una volta sola.

In questa guida essenziale Hyrule Warriors: Age of Imprisonment stiamo raccogliendo una serie di consigli e trucchi per aiutarti a diventare il miglior stratega e guerriero possibile contro gli eserciti di mostri, Shadows e costrutti di Ganondorf. Spiegheremo anche come sbloccare ogni personaggio giocabile e le armi più speciali. Aggiorneremo questa guida per diversi giorni per riflettere le aggiunte post-gioco e i nuovi contenuti, quindi non dimenticare di tornare a controllare. E come sempre, se avete una domanda specifica, lasciatela nei commenti e risponderemo appena possibile. Andiamo!

La leggenda di Zelda Musou.

INDICE

Consigli e trucchi

Personaggi

In Hyrule Warriors: Age of Imprisonment puoi inizialmente sbloccare un totale di 19 personaggi giocabili. Questi sono quelli che ottenete, in ordine di apparizione:

Armi

Come fermare attacchi pericolosi con azioni uniche

Quando un nemico d'élite carica la sua mossa successiva con un'aura rossa, fai attenzione: è un attacco pericoloso. Colpirlo con azioni normali è praticamente inutile; Invece, dovresti usare una delle azioni uniche del tuo personaggio per contrastarlo. Puoi anche salvarti inserendo un Special Attack, ma è un'opzione più difensiva e meno efficiente.

Il sistema funziona come un triangolo carta-forbice-sasso, dove ognuna delle tue azioni uniche (R+Y/X/B/A) "batte" un tipo specifico di attacco pericoloso. All'inizio vedrai principalmente mosse di tipo carica e salto/aria, ma più avanti incontrerai anche attacchi pericolosi di tipo scudo e proiettile.

Per rendere tutto più intuitivo, consigliamo di assegnare sempre lo stesso tipo di contatore agli stessi pulsanti, così non dovrai pensare nel momento in cui vedi un nemico brillare di rosso. Ad esempio, contrattacciamo sempre le cariche con Y, scudi con B e attacchi di salto/aerei con X, e poi assegniamo altre azioni o Zonai dispositivi a R+A e ZR a seconda dei tipi di nemici nella battaglia attuale.

Ricorda che la tua azione unica ha un tempo di ricarica, e che Zonai dispositivi hanno bisogno anche delle batterie per ricaricarsi.

Infine, se sei senza batteria o le tue azioni uniche sono in cooldown e hai un alleato vicino che può agire, puoi sempre premere verso l'alto sul D-pad per "cambiare": il tuo partner si inserisce ed esegue automaticamente l'azione unica corrispondente per respingere l'attacco pericoloso.

Salva gli Attacchi Sincronizzati per il momento perfetto

All'inizio probabilmente vorrai premere L non appena la barra di due alleati vicini si riempie (soprattutto all'inizio, solo per guardare le cutscene in stile Power Rangers ), ma una volta che sei in campagna per qualche ora, inizia a salvare quei Sync Strikes — non scompaiono.

In particolare, non sprecarle su un piccolo branco di nemici di carne da mangione a meno che tu non abbia fretta, e presta attenzione a ciò che il tuo partner porta, come strumenti difensivi, supporto magico (Sonnia, finché può, fa ricaricare più velocemente le tue azioni uniche), o, soprattutto, effetti elementali.

Richieste, favori e battaglie secondarie (sfide)

Se sei un completista come noi, non vorrai vedere icone arancioni sulla mappa e sentirai il bisogno di "pulirle" prima di passare alla prossima missione principale della storia.

Dipende da te, ovviamente, ma attenzione: a difficoltà normale, se lo fai sarai più che troppo preparato per le battaglie principali. I contenuti secondari avranno fatto salire di livello diversi personaggi, avrai molto acciaio e rupie Zonaite per potenziare le tue armi e infonderle di effetti speciali tramite sigilli, e sbloccherai anche nuovi attacchi, combo e contenitori di cuore consegnando materiali. Essere un po' troppo potenti è piacevole, ma può anche rendere il gioco meno impegnativo e quindi un po' meno emozionante.

Come sbloccare Zelda

Non preoccuparti, non devi fare nulla di speciale, perché come accade sempre di più, Zelda non è solo giocabile ma in realtà il personaggio principale di questa avventura. Non appena viaggia 10.000 anni nel passato ed è ancora stordita e confusa, la famiglia reale di Hyrule la accoglie e il gioco ti dà il controllo dalla primissima missione tutorial. Per una volta, è un gioco che non ha il suo nome nel titolo eppure lei è la protagonista.

Come sbloccare Rauru

Il primo Re di Hyrule e "uno dei pochi Zonai sopravvissuti che è sceso dal cielo" si uniscono con entusiasmo al tuo roster giocabile non appena completi una certa missione di addestramento iniziale, che per caso è la seconda battaglia principale della storia. Zelda contro Rauru ? Non vedevamo un hype del genere da Neo contro Morpheus...

Come sbloccare Mineru

La sorella del Re, una studiosa, curiosa sia della tecnologia che della magia (e quindi una sorta di anima affine a Zelda ), ed esperta di costrutti e dispositivi Zonai, si unisce al gruppo durante una battaglia principale della storia che è la terza in Chapter 1 (Where Ancient Wisdom Sleeps ), e la prima a svolgersi nel Depths of Hyrule, dove non si trova di fronte a nulla di meno di un Captain Construct, un Frox e un Flux Construct.

Come sbloccare Calamo e il Misterioso Costrutto

Il Korok errante e il guerriero robotico e figo che assomiglia molto a Link (e non solo perché è muto) iniziano le loro avventure in parallelo con gli altri eroi quando è il momento di respingere un'offensiva Gerudo e Molduga pianificata da Ganondorf in una certa grande battaglia nel deserto.

Tuttavia, non entreranno nella tua schiera giocabile fino a dopo un primo livello di volo su rotaie (molto simile a Star Fox /Lylat Wars ), e una volta completata la missione a piedi successiva, una battaglia incentrata sulla tempesta che è il quinto e ultimo combattimento di Chapter 2.

Siamo in guerra con Ganondorf. La mappa è intrisa di cremisi, la Luna di Sangue è alta nel cielo e l'unico Gerudo maschio ha usato la pietra segreta di Sonnia per trasformarsi nel Re Demone, dopo i tragici eventi di una certa missione che avete già visto in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Qui inizia davvero Hyrule Warriors: Age of Imprisonment, dato che ora tutto è assolutamente pieno di mostri...

Come sbloccare Typhan

Ogni buona offensiva inizia con una buona difesa, e in questo caso lo scudo è la chiave di questo alleato piuttosto insolito: "un Hylian temprato dalla battaglia" e "guardia del corpo della famiglia reale di Hyrule". Per sbloccare Typhan, basta completare quella tempestosa battaglia principale alla fine di Chapter 2.

Come sbloccare la Spada della Guardia Suprema

Se tre nuovi alleati che si uniscono al tuo roster alla fine di Chapter 2 non sono stati sufficienti e sei un fan sfegatabile Zelda, preparati per altri due piccoli regali. La prima, sempre per completare quella stessa battaglia finale Chapter 2, è la Sword High Guard, un'arma bonus speciale che appare nel tuo inventario se hai dati di salvataggio da The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sullo stesso profilo. È "usato esclusivamente dalle guardie reali più vicine al Re di Hyrule". In altre parole, l'arma perfetta per Typhan.

Come sbloccare la Claymore della High Guard

Esattamente come sopra, ma questa volta avrai bisogno dei dati di salvataggio da Hyrule Warriors: Age of Calamity sulla tua console.

ATTENZIONE: Questo funziona e il gioco sblocca queste armi solo come "bonus aggiuntivi" se i tuoi dati di salvataggio degli altri giochi sono memorizzati sullo stesso account utente. Non funzionerà se i dati appartengono a un profilo diverso sulla stessa console.

Come sbloccare il Quino

"Ogni volta che questo soldato si sente accerchiato durante le sue battaglie per salvare Hyrule, i ricordi del giorno in cui Calamo e il Misterioso Costrutto lo salvarono dopo che si era separato dalle truppe Hylian gli tornano in mente."

Oltre a quel testo di ambito della missione che descrive un livello 19 Scouting Challenge, è essenzialmente quello che dovrai fare per sbloccare Quino in Chapter 3: completare quel particolare Scouting Challenge che appare con un'icona di personaggio in sagoma e un simbolo "personaggio+".

Non sottovalutare questo giovane soldato d'élite con la sua spada grande e il volto simile a quello di unMii. Se investi nei suoi livelli e equipaggiamento, diventerà rapidamente uno dei tuoi preferiti.

Come sbloccare Qia

La nuova regina Zora, maestra del tridente, si unisce al gruppo quando la salvi insieme a King Rauru e compagnia nelle zone umide Lanayru, subito dopo che suo padre cade in battaglia. Sconfiggi per la prima volta l'arcidemone del fango Grimtorok in una certa missione principale a tema palude e lei sarà tua.

Come sbloccare Lago

Analogamente a Quino, un Scouting Challenge di livello 22 nella regione Lanayru ti ricompenserà con Lago, una volta che Qia e la sua area sono state sbloccate. Questa volta è un grido di aiuto Zora da parte di un veterano che ha giurato di non prendere mai più le armi. Ultime parole minacciose. Fai attenzione al Lynel.

Come sbloccare Raphica

Da non confondere con il Raphinha del Barça, questo uccello spavaldo e con le frange laterali è il Rito patriarca del gioco. Sfrutta il potere del vento, è un tiratore eccezionale con l'arco (ovviamente) e può generare vortici perfetti per concatenare effetti elementali. Si unisce alla squadra dopo aver completato una certa battaglia nei campi di neve, accompagnato da Calamo e dal Mysterious Construct.

Come sbloccare Vence

Un altro guerriero piumato, questo con un... Lama di piuma. Va ala dopo ala con Raphica.

Come sbloccare Agraston

Il leader Goron in questa avventura diventa giocabile una volta risolta una crisi importante su Death Mountain, perché apparentemente sconfiggere un titano in una missione separata, in stile Star Fox, non è stato sufficiente. Questo tizio può distruggere muri di pietra a mani nude e usare l'elemento fuoco, quindi sarà estremamente utile più avanti. Detto ciò, è anche uno dei personaggi meno emozionanti da controllare.

Come sbloccare Pinnec

Hai avuto Rito con spade e archi, quindi ora ti serve un lanciere, e il suo nome è Pinnec. Per reclutarlo, completa un altro Scouting Challenge, questa volta livello 28, situato in Tabantha, che si concentra su un "lanciere sconosciuto". Il suo attacco caricato a lunga distanza è brutale.

Come sbloccare Ardi

Questa guerriera Gerudo era già promettente fin dall'inizio, e ora è pronta a diventare la loro nuova leader. Per godere dei suoi poteri del tuono e di quelle potenti parate con lo scudo, completa una missione principale che si svolge nel deserto profanato. Dopo quella battaglia, la vedrai ascendere come nuova matriarca Gerudo dopo che il traditore Shiok sarà stato eliminato. Ardi è facilmente uno dei personaggi più divertenti da interpretare.

Come viaggiare velocemente verso i campi

Se vuoi viaggiare velocemente verso i campi per recuperare salute o semplicemente teletrasportarti più vicino al prossimo obiettivo, puoi usare Zonai Mongolfiere. Basta assegnarne uno a un'azione, scegliere un avamposto sulla mappa e salire in alto.

Questa opzione si sblocca proprio nel momento in cui inizi a controllare Ardi, durante quella missione principale nel deserto che abbiamo menzionato sopra.

Come sbloccare il Cavaliere Costrutto

Il Mysterious Construct inizia a diventare molto meno misterioso una volta che l'ultima grande razza si unisce ai buoni. In sostanza, il personaggio viene rinominato in nome di Ardi e il suo popolo diventa alleato. Non leggere oltre se non hai ancora completato quella missione chiave della storia nel deserto.

È allora che Rauru e Mineru accettano il suo aiuto, e quando Zelda scoprono perché le sue intenzioni sono senza dubbio: la costruzione si è risvegliata ed è presa vita, con l'aiuto di Calamo, grazie a una scheggia della lama della Spada Maestra. Niente di meno. Il Re poi lo nomina formalmente cavaliere e diventa il Knight Construct, portatore di luce.

Come rimuovere i sigilli dalle armi

Se non hai combinato correttamente i sigilli (ricorda che impilare quelli identici ne moltiplica l'effetto), o se vuoi riutilizzare sigilli già forgiati su altre armi, puoi anche rimuovere i sigilli che non vuoi più. Non confondere questo con lo smantellamento delle armi.

Questa funzione si sblocca completando una richiesta per dare una seconda vita alle armi, che diventa disponibile una volta che sia Ardi che i Mysterious Construct si sono uniti alle tue fila, da qualche parte tra la prima e la seconda battaglia di Chapter 4.

Come sapere quanti forzieri nascosti ci sono in una missione

Questo indicatore molto utile si sblocca tra la prima e la seconda battaglia di Chapter 4 come ricompensa per una richiesta di caccia al tesoro, purché consegni i materiali necessari.

A proposito, se quello che cerchi è mostrare direttamente la posizione dei forzieri nascosti sulla minimappa, puoi acquistare quel vantaggio con i voucher dei favori al mercato delle ricompense della struttura.

Come sbloccare Cadlan

Un altro Zora, questo un lanciere che usa lame cariche che puoi mirare e lanciare premendo X. Completa il livello 33 Scouting Challenge in Lanayru che è tutto per difendere "Sua Altezza" e lui ti raggiungerà. "Per la regina Qia!"

La terza è la fortuna, perché a questo punto del gioco puoi sbloccare tre personaggi in una volta sola.

Come sbloccare Sholani

Il secondo di quel gruppo di tre personaggi al livello raccomandato 33 è Sholani, la fedele assistente della matriarca che decide anch'essa di prendere in mano la battaglia. Il suo Scouting Challenge riguarda tutti i "principi per cui vale la pena lottare". La meccanica chiave di Sholani, letteralmente, è che infligge molti più danni se continui a premere X dopo i suoi attacchi forti con tempismo e ritmo corretti, quasi come in un gioco di ritmo, premendo il pulsante mentre quei cerchi si riempiono.

Come sbloccare Ronza

Chi ha bisogno di Gorons quando hai un carro armato ambulante come Ronza ? Questa brutale Gerudo armata di spada grande si ottiene completando la terza di quelle Scouting Challenges di livello 33, focalizzate su una sete insaziabile di potere. E poiché è praticamente una bruta di livello Goron tra i Gerudo, la sua missione si svolge nella regione vulcanica di Eldin. Ronza guida la propria fazione all'interno della tribù e può scatenare tempeste di sabbia. Niente di che.

Come rivelare il numero di Korok nascosti

Questo è probabilmente uno degli indicatori più ricercati dai completisti, perché alcuni Koroks sono diabolicamente ben nascosti. Per poter vedere quanti sono in ogni battaglia (solo nelle battaglie principali), completa la richiesta "Dance in the Rain" dal diario di Calamo in Chapter 4. Compare poco dopo aver iniziato il capitolo nella regione Faron, una volta sbloccati i poteri segreti delle pietre per ogni capo tribù in una battaglia decisiva della storia principale.

E ancora, se vuoi mostrare la posizione esatta dei Korok sulla minimappa, puoi acquistarla nel mercato delle ricompense delle strutture spendendo voucher favori.

Come sbloccare Braton

Questo Goron "intenditore di pirite" è più divertente del suo capo Agraston e anche molto più simpatico. Per sbloccarlo, completa il livello 36 Scouting Challenge in Chapter 4 che ruota attorno a un Goron dal gusto molto raffinato, che ti manda a salvare questo ragazzo ribelle nel profondo del Gerudo Desert.

Come sbloccare Pastos

L'ultimo Goron inizialmente si opponeva a un'alleanza con Hyrule, eppure brandisce la sua spada come se fosse un giocattolo. Lo sblocchi completando un Scouting Challenge di livello 38 su un lupo solitario, che appare dopo aver sconfitto l'arcidemone di lava Grimgohma con l'ingegnosa strategia a sorpresa di King Rauru in una missione principale della storia incentrata su un enorme contrattacco.



Felicitazioni! Aggiungendo Pastos al tuo roster, hai appena sbloccato tutti i 19 personaggi giocabili in Hyrule Warriors: Age of Imprisonment che includono il gioco base Nintendo Switch 2. Ne arriveranno altri tramite DLC? Non sarebbe la prima volta che un gioco Warriors al Nintendo riceve contenuti scaricabili, quindi non perdere la speranza.



Come aumentare il livello massimo di un'arma

Se hai notato, ogni arma può contenere alla fine sei bonus e sigilli. Come suggeriscono quegli slot vuoti, le armi possono superare il loro livello massimo iniziale. Perché un'arma continui a salire di livello oltre il livello 10, devi prima fondere Zonaite acciaio con essa al costrutto forgiatore finché non raggiunge quel primo soffitto. Appena lo fai con qualsiasi arma per qualsiasi personaggio, appare una nuova opzione chiamata "Livello Limite" nel menu delle strutture del costrutto, proprio tra "Migliora Armi" e "Rimuovi Sigilli". Se consegni una certa (grande) quantità di risorse, da lì aumenterai il livello massimo e continuerai ad accumulare sigilli e Sync Seals.

Che differenza rispetto alle armi in Breath of the Wild e Tears of the Kingdom. Non si rompono mai!

Come sbloccare la Spada della Guardia d'Élite

Mentre la Spada della Guardia Alta e la Claymore della Guardia Alta sono incredibili e chiaramente pensate per fan hardcore Zelda, la Spada della Elite Guard è ancora più interessante e facilmente una delle migliori armi di Hyrule Warriors: Age of Imprisonment , poiché offre 22 attacco base, pronta per essere potenziata e livellata.

"Una spada usata dalle migliori guardie reali di Hyrule. Questa lama affilata e lucente serve da guida per chi segue il sentiero tracciato dalla famiglia reale."

Se lo vuoi, il gioco lo offre come ricompensa per aver completato una battaglia epica nel finale del gioco per riconquistare il castello, una delle ultime missioni principali della storia, che si conclude faccia a faccia con Ganondorf alle porte della sua roccaforte usurpata.

Post-partita: cosa sblocchi dopo aver finito Hyrule Warriors: Age of Imprisonment

Attenzione, attenzione, spoiler in arrivo.

Buona domanda. Naturalmente, un gioco con così tanti contenuti, attività e missioni secondarie non si esaurisce nel momento in cui scorrono i titoli di coda. Una volta superata la battaglia decisiva finale (livello 56 consigliato) in Chapter 5 e lo scontro successivo (livello consigliato 57) in Chapter 6 e quindi sconfiggi simultaneamente Ganondorf, la Demon King nella Depths e la Forbidden Construct sulla superficie di Hyrule, e una volta che finalmente hai visto Calamo spuntare nel Great Deku Tree e Zelda volare nei cieli dietro di lei la draconificazione, solo allora appariranno due caratteristiche extra oltre alle richieste e sfide che avevi ancora in sospeso: nemici pericolosi e gli schizzi di Lenalia.

I nemici pericolosi sono tre battaglie ultra-dure, tutte consigliate per il livello 70:



Una nuova minaccia nell'Hyrule centrale: "Un'ombra che è una presenza minacciosa mai vista prima".

Una nuova minaccia nelle isole del cielo: "Una costruzione unica".

Una nuova minaccia in Eldin: "Un esemplare Bokoblin molto insolito".



"Nemici pericolosi ora appariranno sul campo di battaglia. Sono straordinariamente forti e rappresentano una minaccia ancora più seria per le aree in cui si presentano. Sconfiggili per guadagnare molte ricompense."

Affinché Lenalia completi il suo murale storico, appaiono dieci richieste speciali contrassegnate con una stella, che vengono soddisfatte consegnando gli schizzi di Lenalia. E come si ottengono quegli schizzi? Completando le nuove richieste legate a ciascuna regione:



Una richiesta orientata al futuro (il lavoro murale dedicato di Lenalia).

Una richiesta di schizzo in Hebra.

Una richiesta di schizzo in Eldin.

Una richiesta di schizzo nella regione Gerudo.

Una richiesta di schizzo a Necluda.

Una richiesta di schizzo a Lanayru.

Una richiesta di schizzo nel centro di Hyrule.

Una richiesta di schizzo in Akkala.

Una richiesta di schizzo a Faron.

Una richiesta di schizzo sulle isole del cielo.

Una richiesta di schizzo nelle Profondità.



Parallelamente, il quaderno dei favori di Lenalia viene sbloccato, con le seguenti richieste focalizzate sul carattere:



Un favore personale per Zelda.

Un favore personale per Rauru.

Un favore personale per Mineru.

"E i miei problemi?" (Calamo).

Un favore personale per Agraston.

Un favore personale per Qia.

Un favore personale per Raphica.

Un favore personale per Ardi.

Un favore personale per Typhan.

Un favore personale per Quino.

Un favore personale per Pastos.

Un favore personale per Braton.

Un favore personale per Cadlan.

Un favore personale per Lago.

Un favore personale per Vence.

Un favore personale per Pinnec.

Un favore personale per Sholani.

Un favore personale per Ronza.



Il primo gruppo riguarda la rivelazione dello status di "area completamente scoperta" in ogni regione, mentre il secondo gruppo riguarda il completamento di "tutti i favori" legati a ogni personaggio giocabile (ad eccezione del Cavaliere Costrutto, poverino, che non parla). Capisci dove vuole arrivare, vero? Fondamentalmente, Lenalia ti chiede di completare il gioco al 100%. Oltre ad alcune armi molto interessanti, questo processo sblocca anche conversazioni speciali con ogni personaggio come comparsa.

"Lenalia sta lavorando agli schizzi per finire i suoi murales. Se completi richieste e raccogli schizzi da ogni regione, potrebbe succedere qualcosa di speciale... "

Se non bastasse, anche il mercato dei mostri di Tafton apparirà nei depositi, dandoti accesso a tutti i suoi oggetti speciali in cambio di Poes. Cerca un'icona viola di pozione sulla mappa per trovare Tafton.

Infine, ottieni anche quanto segue:

Come mostrare i Korok nascosti sulla minimappa

Perché non è la stessa cosa rivelare il numero di Korok nascosti in una missione che sapere esattamente dove si nascondono, giusto? Naturalmente, questo fa parte del post-gioco, e lo abiliterai completando la richiesta "Ricerca Segreta" nel diario di Calamo. Un ultimo favore dal tuo piccolo amico prima che metta radici per sempre.

Informazioni sull'aggiornamento 1.0.2 e sui nuovi contenuti

Alla fine di novembre, Hyrule Warriors: Age of Imprisonment ha ricevuto un aggiornamento gratuito che aggiunge nuove sfide e un metallo di alto livello per migliorare ulteriormente le tue armi. Ecco cosa devi sapere: