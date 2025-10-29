Hyrule Warriors: Age of Imprisonment ha all'incirca le stesse dimensioni di entrambi i predecessori combinati Questo probabilmente significa che il terzo gioco della serie ha una grafica migliore, più ambienti e un sacco di filmati.

Manca solo una settimana alla premiere di Hyrule Warriors: Age of Imprisonment, in esclusiva per Switch 2. Dal momento che si tratta di un'esclusiva, lo sviluppatore AAA Games Studio (un team di Koei Tecmo) è stato in grado di fare di tutto, e questo, come previsto, si riflette nelle dimensioni del file. Twisted Voxel ha notato che le dimensioni del gioco sono ora elencate sull'eShop di Nintendo e, grazie a ciò, sappiamo che pesa ben 42,7 gigabyte. Si tratta di una cifra circa doppia rispetto ai due suoi predecessori, Hyrule Warriors: Definitive Edition e Hyrule Warriors: L'Era della Calamità, messi insieme... Se acquisti il gioco fisicamente, verrà memorizzato sulla cartuccia (la stessa Nintendo sembra aver scelto di non utilizzare le cosiddette Game Key Card), ma se hai intenzione di scaricarlo, potrebbe essere una buona idea controllare se è necessario liberare spazio.