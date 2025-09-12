Hyrule Warriors: Age of Imprisonment imposta la data di uscita su Nintendo Switch 2 quest'anno

HQ

Hyrule Warriors: Age of Imprisonment ha finalmente una data di uscita fissata. Annunciato al Nintendo Direct di settembre, il gioco d'azione di Koei Tecmo verrà lanciato il 6 novembre 2026, in esclusiva su Nintendo Switch 2.

È stato mostrato un nuovo trailer, che mostra nuovi personaggi come Korog e armi ispirate agli artefatti di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Come L'Era della Calamità, il gioco sarà una sorta di prequel di Lacrime del Regno, in quanto si svolge nel passato, dove viene inviata la Principessa Zelda. Ciò significa che Link non apparirà... che almeno noi sappiamo. Aspettati un sacco di fan service e un'azione non-stop, più fluida che mai grazie all'alimentazione di Switch 2.

Come nuova funzionalità, ci sarà il multiplayer a schermo condiviso e con Game Share potrai giocare online con gli utenti su Nintendo Switch. Sei entusiasta per Hyrule Warriors: Age of Imprisonment ?