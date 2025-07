Hyrule Warriors: Age of Imprisonment mostra più gameplay, ancora nessuna data di lancio precisa

HQ

Quando Hyrule Warriors: Age of Imprisonment è stato rivelato all'inizio di quest'anno, è stato considerato uno dei titoli di lancio del 2025 per Nintendo Switch 2, poiché anche se non aveva una data precisa, si diceva che sarebbe stato lanciato nell'inverno 2025. Ora, non è chiaro se sarà così.

Diciamo questo perché al Nintendo Partner Direct che si è recentemente concluso, abbiamo avuto modo di vedere un altro sguardo al prossimo titolo musuo, anche se senza sapere ulteriormente quando arriverà.

Sappiamo che il gioco arriverà in inverno come previsto, ma ora il riferimento alla finestra di lancio non ha sospettosamente il 2025 vicino, suggerendo che potrebbe essere un debutto all'inizio del 2026.

Qualunque cosa accada, le due cose chiave da notare sono che c'è più gameplay da guardare a bocca aperta e che non abbiamo ancora idea di quando sarà il lancio. Dai un'occhiata all'ultimo trailer qui sotto.