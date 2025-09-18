Hyrule Warriors: Age of Imprisonment mostrato nel nuovo trailer

HQ

È stato di recente, durante il Nintendo Direct della scorsa settimana, che Nintendo ha presentato il suo prossimoHyrule Warriors: Age of Imprisonment titolo, confermando che uscirà per Switch 2 il 6 novembre. Sono già pronti a rivelare di più sull'avventura e hanno quindi rilasciato un nuovo trailer.

Il video contiene molte clip dai campi di battaglia, e alla fine viene rivelato che chiunque abbia un file di salvataggio da Hyrule Warriors: L'Era della Calamità sul proprio Switch 2 (devi aver trasferito il file di salvataggio) sarà ricompensato con High Guard's Claymore, e se hai un file di salvataggio sulla tua console da The Legend of Zelda: Lacrime del Regno, puoi aspettarti Spada dell'Alta Guardia. Inoltre, un logo Amiibo lampeggia, suggerendo il supporto per queste statuette.

Dai un'occhiata al trailer qui sotto.