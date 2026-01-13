Hytale La domanda pre-acquisto è stata così alta che i prossimi due anni di sviluppo sono stati finanziati

HQ

Non capita spesso che giochi che hanno affrontato ostacoli e battute d'arresto nello sviluppo che Hytale hanno attraversato arrivino davvero e finiscano nelle mani dei fan. Ma il merito è stato attribuito al team di Hypixel, anche dopo aver perso il sostegno editoriale di Riot Games, non hanno rinunciato al progetto e ora sta dando i suoi frutti.

La tanto attesa versione Early Access del challenger Minecraft esce oggi, e dopo che i fan hanno potuto mostrare il loro sostegno dall'inizio di dicembre pre-acquistando il gioco, il fondatore SimonHypixel Collins-Laflamme ha ora rivolto sui social media per rivelare che l'interesse è stato così alto in questo periodo che il gioco ha ora i finanziamenti garantiti per i prossimi due anni.

"Siamo lieti di annunciare che abbiamo ufficialmente assicurato i prossimi due anni di costi di sviluppo tramite pre-acquisti. Unito al mio impegno personale di dieci anni, guardiamo molto forti al futuro".

La grande domanda ora è se Hypixel riuscirà a mantenere e continuare a coinvolgere il suo pubblico per garantire che interesse e sostegno continuino a fluire per i prossimi due anni e più di produzione. Quello che sappiamo è che Hypixel non è affatto uno studio piccolo, come nota anche Collins-Laflamme che il team di sviluppo attualmente comprende 50+ persone.

Partirai Hytale più tardi oggi?