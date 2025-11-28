Hytale sarà lanciato in Early Access a gennaio 2026

HQ

Sembrava che fosse davvero finita per Hypixel Hytale. Il Minecraft concorrente che era in lavorazione da molto tempo è stato praticamente cancellato quando Riot Games ha deciso di ritirare il supporto editoriale al progetto, una decisione che sembrava essere la goccia finale per il gioco. Ma poi le cose sono cambiate sorprendentemente e il progetto è stato rilanciato quando i diritti sono stati restituiti al creatore. Ora abbiamo un altro grande e promettente aggiornamento da riferire.

In un post sul blog, è stato rivelato che Hytale sarà lanciato in Early Access già dal 13 gennaio 2026. Due settimane dopo che il gioco è stato riacquisito dai suoi fondatori, ora sappiamo quando potremo immergerci nel progetto.

Non sarà la nuova versione appariscente in cui si stava lavorando, ma piuttosto gli sviluppatori stanno tornando a una versione legacy di circa quattro anni fa, che sembrerà che la vedrà sacrificare i suoi obiettivi crossplatform.

"Ci siamo allontanati dal motore più recente, che doveva essere una riscrittura completa multipiattaforma, e ora ci stiamo concentrando sul rilancio della versione originale. Questo richiedeva di scegliere, selezionare e unire più di 300 branch di GitHub in un unico branch funzionante. È stato un importante sforzo ingegneristico, ma ora siamo abbastanza fiduciosi da avviare l'accesso anticipato."

Hypixel esprime che alcune parti di questo gioco, a causa di questa decisione, sembreranno vecchie e superate e che gli strumenti di modding e creatività non saranno nemmeno lontanamente dove vogliono a lungo termine, ma dovrebbero comunque funzionare per il divertimento del primo giorno.

Oltre a questo, è stato confermato che il gioco aprirà i preacquisti il 13 dicembre, ma agli sviluppatori non importa troppo se riuscirai a prenderne una copia o meno, come spiegano di seguito.

"Se non ti senti a tuo agio a prenotare in anticipo, per favore non farlo. Questo è vero accesso anticipato, il che significa che è ancora molto incompiuto e sarà pieno di bug per un po', ma avete il mio impegno e il team a rendere Hytale il gioco che abbiamo sempre voluto."

Ci viene detto di aspettarci presto ancora altri aggiornamenti sul progetto, quindi restate sintonizzati.