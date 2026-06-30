Hyundai potrebbe essere il prossimo produttore a eliminare gradualmente le trasmissioni solo a combustione

HQ

Tempo fa Toyota ha deciso che la vendita di trasmissioni solo a combustione sui modelli mainstream doveva cessare, e invece ha iniziato a offrire solo soluzioni ibride, qualora l'acquirente non avesse voglia di un EV.

Sembra che questa strategia abbia avuto così tanto successo che Hyundai stia considerando di seguire l'esempio. Parlando con CarExpert (tramite Motor1), il CEO di Hyundai Australia, Gavin Donaldson, ha detto che sta diventando "inevitabile" che l'azienda elimini gradualmente i motori a combustione convenzionale a favore di ibridi su gran parte della sua gamma. Ha sottolineato il successo di Toyota con modelli come la Camry e la RAV4, che ora sono venduti esclusivamente con motore ibrido.

'Prenderemmo in considerazione di rendere le nostre auto mainstream più ibride? Penso che sia inevitabile. Penso che passare dall'ICE agli ibridi e ai veicoli elettrici sia inevitabile.'

A differenza di Toyota, finora Hyundai ha offerto agli acquirenti una gamma più ampia di motorizzazioni, inclusi modelli a benzina, ibridi, ibridi plug-in, a idrogeno e completamente elettrici. Tuttavia, l'azienda afferma che veicoli più grandi come Santa Fe, Sonata e Palisade potrebbero infine diventare solo ibridi, mentre modelli più piccoli e più accessibili potrebbero continuare a offrire motori a combustione tradizionali.

Questo avviene mentre la tecnologia ibrida viene adottata in modo molto più ampio, anche nei mercati dove i veicoli elettrici hanno avuto difficoltà a filtrare.

Hyundai non sta però abbandonando i veicoli elettrici, ma i commenti suggeriscono che l'azienda considera gli ibridi un importante ponte durante la transizione del settore verso l'elettrificazione completa.