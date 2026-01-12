Hyundai presenta un ampio piano di robotica

HQ

Hyundai è molto avanti rispetto alla maggior parte delle altre nei tentativi di sostituire lavori pericolosi e fisicamente impegnativi per gli umani con robot, secondo un comunicato stampa.

Questa iniziativa mira ad avere fabbriche semplificate, guidate dall'IA, con sistemi e robot continuamente aggiornati grazie al machine learning su larga scala. Questo include il lavoro con gli esseri umani in una "collaborazione efficace uomo-robot". La piattaforma AI è fornita da Nvidia.

Il sistema si basa su Boston Dynamics e sul loro nuovo modello Atlas, insieme a un ampio piano per la produzione in serie e, nel 2028, la produzione di 30.000 unità all'anno.

Atlas è pensato per il piano di fabbrica, dove articolazioni completamente rotazionali permettono un movimento impossibile agli umani, grazie all'adattamento dell'IA a nuovi ruoli, pur essendo abbastanza compatto da entrare in spazi pensati per gli umani. Allo stesso tempo può svolgere lavori estremamente ripetitivi, abbinando gli umani a una potenza di sollevamento fino a 50 kg ad alta precisione.

Atlas è pensato per operare autonomamente, e possiede persino "mani" con rilevamento tattile e dimensionato a misura umana, con 56 gradi di libertà, è uno dei robot più agili mai prodotti. Quindi può anche fare lavori di manutenzione oltre all'assemblaggio e semplicemente spostare i pezzi. Il modello Atlas promette di poter essere completamente "addestrato" in meno di un giorno, ed è "autosufficiente", cioè sa quando lasciare il lavoro e andare a ricaricarsi.

Può essere lavato e può funzionare tra 20 e 40 gradi Celsius.

"Nel lungo termine, la robotica IA si integrerà naturalmente nella vita quotidiana, generando nuovo valore e arricchendo le esperienze umane. Questo approccio getta le basi per la commercializzazione su larga scala dei robot e crea un futuro in cui umani e robot coesistono e collaborano senza soluzione di continuità," come spiega Hyundai.

