Hyundai presenterà la Ioniq 6 N al Goodwood Festival of Speed

HQ

Hyundai ha affermato che sarà presente all'evento Goodwood Festival of Speed di quest'anno con una grande presentazione che si concentrerà sul modello Ioniq 6 N. Questa vettura è considerata una "berlina elettrica ad alte prestazioni" e sta cercando di "ridefinire l'esperienza di guida N" offrendo un modello realizzato per "stabilità ad alta velocità attraverso un intenso sviluppo aerodinamico".

Per quanto riguarda ciò che questo significa in pratica, Hyundai osserva che l'auto ha "parafanghi svasati, una posizione più ampia, ruote leggere e un grande spoiler alare" che porrà l'accento sull'aerodinamica, rendendola una "auto sportiva per tutti i giorni" in grado di "offrire un'esperienza di guida esaltante e intuitiva".

Sappiamo che la rivelazione è fissata per Goodwood, poiché il vicepresidente e capo di N Management Group di Hyundai, Joon Park, ha dichiarato: "Ioniq 6 N sconvolgerà ancora una volta il segmento dei veicoli elettrici ad alte prestazioni per offrire esperienze di guida emozionanti ai nostri fan. Abbiamo scelto di far debuttare la IONIQ 6 N al Goodwood Festival of Speed per essere il più vicino possibile ai nostri fan".

Dai un'occhiata a un teaser dell'auto in arrivo qui sotto.

Annuncio pubblicitario:

Hyundai

Hyundai

Hyundai

Annuncio pubblicitario: