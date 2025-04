I 10 migliori film di zombi di tutti i tempi

HQ

10. Guerra mondiale Z

In effetti, sono stati un paio di voi lettori che alla premiere di questo film mi hanno consigliato di leggere il libro, cosa che ho fatto, ma solo un paio di anni dopo. Certo, il libro è qualcosa di completamente diverso, il libro è superbo. Detto questo, non riesco ancora a superare il fatto che la portata di questo film mi incanta sempre, insieme alla presenza fenomenale di Brad Pitt. C'è qualcosa nel modo in cui World War Z ispirato al giorno del giudizio si sente in modo espansivo, senza perdere la concentrazione.

9. Zombieland

Il sequel è stato (a parte la scena con Bill Murray, ovviamente) inutile, ma ciò non cambia il fatto che l'originale rimane una commedia brillante che, come Shaun of the Dead, gioca con i tropi più tipici del genere per creare un umorismo brillante.

8. Viene di notte

La musica inquietante all'interno della piccola capanna nel bosco in questo thriller di zombie nero come la pece è davvero memorabile. Stretto, agghiacciante, umano e intriso di una sorta di incertezza inquietante che lo rende uno dei migliori film di zombie che abbia mai visto. Joel Edgerton è, come al solito, assolutamente brillante e anche la fotografia qui è fantastica, in tutto e per tutto.

7. Un taglio dei morti

Questa parodia giapponese di zombie non è solo nodosamente originale in termini di struttura e storia, ma è anche tanto stranamente strana quanto esilarante. Senza svelare troppo qui (perché dovrai provare questo in prima persona per apprezzarne veramente l'eccellenza), questo film è intriso di carattere e ha un colpo di scena che non dimenticherò mai.

6. La notte dei morti viventi

Naturalmente, il genere zombie non sarebbe mai stato quello che è oggi se non fosse stato per l'iconico classico degli anni '60 del re degli zombie George A. Romero. Il fatto che questo sia stato il debutto alla regia di Romero è una delle cose più notevoli che il genere horror abbia offerto e anche se oggi non regge molto bene, ovviamente deve essere in una lista di questo tipo. Tutto il resto è considerato negligenza.

5. 28 giorni dopo

Ricordiamo tutti quella scena in cui un Cillian Murphy smarrito e appena risvegliato vaga per London Bridge nell'iconico classico zombie di Danny Boyle. Ricordiamo tutti l'intervista con Boyle che ci dice di aver negoziato con i politici londinesi per chiudere il centro della città per 12 minuti una domenica mattina, e tutti ricordiamo quanto fosse crudo e spaventoso.

4. L'alba dei morti viventi

Ci sono molte commedie che mi fanno ridere a crepapelle, non importa quante volte le guardo. Step Brothers, Hot Shots: Part Deux, Naked Gun 2, Anchorman, Napoleon Dynamite, Nacho Libre e MacGruber sono solo alcuni di questi. Poi c'è Shaun of the Dead, che penso di aver visto 25 volte e che considero divertente ora come quando è stato rilasciato per la prima volta. L'affascinante film d'esordio di Edgar Wright è brillante e segue il perdente malato d'amore Shaun e vede come affronta un'apocalisse zombie sanguinosa e prevalente.

3. 28 mesi dopo

So che è un'opinione generalmente impopolare preferire il sequel dello spagnolo Juan Carlos Fresnadillo all'iconico originale di Boyle, ma lo faccio. Fresnadillo è riuscito in questo film a mantenere quel crudo, grintoso, violento senso di nervosismo e panico senza copiare Boyle o cadere in una trappola di mancanza di originalità nelle immagini e nel tono. Al contrario, questo film è grondante di tensione e personaggi forti, e adoro la portata.

2. L'alba dei morti

Oggi, raramente si sente il nome di Zack Snyder menzionato in termini particolarmente amichevoli o positivi. Il regista di Man of Steel, Sucker Punch, Army of the Dead e Rebel Moon è diventato una sorta di parola d'ordine nel mondo del cinema poiché i suoi film si concentrano quasi invariabilmente sulla superficie piuttosto che sulla sostanza, ma non è sempre stato così. Con il suo debutDawn of the Dead to alla regia, Snyder ha preso l'originale di Romero e lo ha scosso in un modo che impressiona ancora 21 anni dopo. La scena introduttiva con la ragazza zombificata della porta accanto rimane una delle scene più efficaci mai realizzate.

1. Treno per Busan

Ci sono, ovviamente, molti film di zombie che vale la pena guardare (solo una selezione dei quali è entrata in questa enorme lista) ma ce n'è solo uno che è il migliore di tutti. Il re regnante del genere: Train to Busan. Il film coreano di Yeon Sang-ho è girato in modo così splendido, così intriso di recitazione fenomenale e così perfettamente strutturato che sembra una morsa lunga 118 minuti.