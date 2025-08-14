I 10 migliori giochi di Hideo Kojima

HQ

(10) Policenauts

Sappiamo tutti che Hideo è sempre stato fortemente influenzato dai film di Hollywood e che Snake come personaggio non avrebbe mai avuto l'aspetto o il funzionamento che ha se non fosse stato per le opere di John Carpenter. Nel dimenticato gioco del 1994 Policenauts, Kojima era stato influenzato sia da Blade Runner che da Die Hard nella scrittura dell'avventura in pixel estremamente cinematografica Policenauts. Qui abbiamo avuto modo di vestire i panni di un poliziotto che, dopo aver criodormito per quasi 30 anni, è tornato alla vita terrena per essere colpito da un mondo marcatamente diverso da quello che aveva lasciato una volta. La sceneggiatura di questo gioco è ancora brillante e i dialoghi sono ancora tra i migliori che Kojima abbia mai scritto.

(09) Metal Gear Solid V: Il dolore fantasma

Le aspettative per Kojima quando ha annunciato Metal Gear Solid V: The Phantom Pain erano enormi. La premessa di un mondo aperto più ampio che reagiva a ciò che facevi in un gioco stealth sembrava troppo bella per essere vera. Tuttavia, si è rivelato vero in una certa misura e ci è stato offerto un emozionante thriller di spionaggio in cui abbiamo viaggiato attraverso l'Afghanistan e al confine tra Angola e Zaire. Se il quarto ha concluso la serie cronologicamente, il quinto lega la storia con il primo gioco della serie e funge da prequel in tutto tranne che nel nome. Seguiamo come Big Boss costruisce il suo impero mercenario e la sua reputazione. Questo viene fatto con una storia interessante, anche se con un modo diverso di raccontarla. Vale a dire, l'intero gioco è diviso in missioni che a loro volta funzionano come episodi di una serie TV con crediti. Questo è diventato rapidamente frustrante da guardare dopo ogni missione completata. Nonostante ciò, la storia era interessante e sia il prologo Ground Zeroes che il gioco principale The Phantom Pain erano i migliori giochi del loro genere. Noi di Gamereactor abbiamo ritenuto che, sebbene non fosse uno dei migliori giochi di Kojima, si distingueva comunque come un ottimo esempio di gioco stealth funzionante in un mondo aperto, con nemici reattivi e dinamici.

(08) Metal Gear Solid 2: Figli della Libertà

La pioggia si riversa sul fiume Hudson e vediamo un uomo che cammina lentamente su un ponte indossando un impermeabile. L'uomo inizia a correre, si toglie il cappotto e fa un grande salto dal ponte al suono dell'iconica musica di Harry Gregson-Williams. Ancora una volta, i confini tra film e giochi sono stati sfumati con il sequel di uno dei migliori giochi PlayStation del mondo. Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty è stato un gioco in anticipo sui tempi grazie al suo stile narrativo complesso e post-moderno e a temi come il controllo delle informazioni e l'intelligenza artificiale. Il gioco ruotava attorno alla manipolazione delle informazioni, qualcosa che è diventato sempre più rilevante nel panorama digitale di oggi. Kojima ha anche corso dei rischi e ha giocato con le aspettative dei giocatori come mai prima d'ora. Molti di noi si sono sentiti ingannati quando il breve capitolo iniziale di Solid Snake si è concluso e il nuovo personaggio principale Raiden è stato al centro della scena. Aveva lunghi capelli biondi e un tipo di corpo più femminile che sollevava alcune sopracciglia. Il gioco ha anche evoluto le meccaniche di gioco del suo predecessore introducendo una modalità in prima persona in cui l'intera arma era inquadrata, ha perfezionato le meccaniche stealth e ha introdotto una nuova IA nemica che ha reso il gioco stealth e strategico ancora più impegnativo di prima. Tuttavia, l'entusiasmo iniziale di giocare nei panni di Solid Snake si è spento per molti quando Raiden non era un protagonista così coinvolgente. Alcune missioni sono state anche percepite come lente e poco ispirate, con alcuni combattimenti contro i boss che hanno causato un po' di frustrazione. Allo stesso tempo, la storia ambiziosa, il gameplay innovativo e i temi del gioco non possono essere ignorati, motivo per cui il gioco si aggiudica un ottimo ottavo posto.

(07) Scippo

Snatcher è uno di quei giochi che non porta solo la firma di Kojima, anzi urla davvero il suo nome: un distillato di tutto ciò che l'eccentrico creatore professa di amare. Narrazione cinematografica, vibrazioni noir, angoscia futura e giochi che spingono i confini del medium. Uscito nel 1988, e da allora meglio conosciuto nella sua uscita per il Sega CD, è un gioco che è sempre sembrato molto in anticipo sui tempi. La cosa più evidente che colpisce è, ovviamente, il suo caratteristico splendore visivo: un gioiello per l'epoca, proiettato in un'estetica cyberpunk. Insegne al neon che illuminano il buio della città, intrisa di ombre e pioggia fredda. È spudoratamente Blade Runner, ma alla maniera di Kojima, e sì, la sua mano ferma e la sua visione chiara risplendono anche qui, all'inizio della sua carriera. La storia è in parti uguali fantascienza distopica e detective noir, in cui tu, nei panni dell'agente amnesico Gillian Seed, insegui robot assassini, o "Snatchers". Una versione affascinante e molto giapponese del classico film di Jack Finney del 1956 gettata nel frullatore con l'oscura visione del futuro di Philip K. Dick. È così meravigliosamente Kojima. Enigmatico, autoreferenziale e con un tono che oscilla selvaggiamente. Dall'umorismo inaspettato alla serietà. Poi, naturalmente, c'è il paesaggio sonoro. Snatcher ha una colonna sonora che sembra allo stesso tempo retrò e senza tempo. Melodie elettroniche, minacciosi brontolii di basso, il tutto con un leggero tocco futuristico che non sembra mai kitsch. Oggi, non molte persone ricordano il gioco, che dopotutto è stato messo in ombra dalle opere più grandi e contemporanee di Kojima. Ma per chi vuole capire le sue origini, per davvero, Snatcher è ancora un pezzo indispensabile del puzzle. Se possibile, oggi ancora più godibile. Kojima senza compromessi e spudoratamente personale, un vero classico di culto.

(06) PT

Poco più di 20 minuti, questo è tutto ciò che abbiamo visto dell'interpretazione di Silente Hill di Hideo Kojima e Guillermo Del Toro. Tuttavia, è per tutti noi che siamo riusciti a giocare 20 minuti davvero brutti e d'atmosfera e immagino che molti di noi abbiano dovuto cambiarsi le mutande dopo, non ultimo dopo il primo incontro con Lisa. Raramente il battito cardiaco è stato così alto come quando ci siamo intrufolati nello stretto corridoio ed esplorato lentamente ma inesorabilmente ogni piccolo angolo. Silent Hill è stato cancellato dopo un conflitto tra Konami e Kojima, che ha portato alla rimozione completa di P.T dal PlayStation Store e successivamente non è stato disponibile per il download, anche se era già stato fatto in precedenza. Quindi oggi è molto difficile, quasi impossibile da giocare. Naturalmente, ci rammarichiamo del fatto che non potremo mai vivere questa esperienza su larga scala, ma riconosciamo anche che PT è con ogni probabilità il miglior gioco horror mai pubblicato.

(05) Death Stranding

Quando Kojima ha deciso di creare un gioco su un uomo che trasporta le cose attraverso paesaggi inospitali, è diventato un po' un camp. Non è così difficile da capire, davvero. Death Stranding è un gioco strano. È tanto pretenzioso quanto lento. È folle e strano in così tanti modi che a volte abbiamo dovuto iniziare ad accettare quello in cui ci stavamo cacciando. Cercare di riassumere questo al di là del semplice "Dovresti tenere premuto R2/L2 per non perdere l'equilibrio" è praticamente impossibile. Quando si tratta di intrattenimento, si sostiene che "chi non lo ha apprezzato è stato quello che non lo ha capito". Per molti versi, probabilmente non è possibile capire tutto ciò che Kojima voleva raccontare questa volta. Ma questo non ha molta importanza, in realtà. Il contenuto può essere bizzarro quanto vuoi se il tutto funziona. I viaggi perpetui di Sam (con un bambino come unico compagno) e la narrazione cinematografica sono stati per molti versi estremamente memorabili. Perché, anche se si tratta di un gioco in cui per la maggior parte del tempo si arranca con una storia più strana della maggior parte di ciò a cui siamo stati esposti, è stato anche affascinante, unico e un'incredibile boccata d'aria fresca tra tutto ciò che abbiamo sperimentato prima.

(04) Metal Gear Solid 4: Pistole dei patrioti

L'ultima volta che Hideo Kojima è andato a tutto gas sotto la bandiera Konami (ha abbandonato durante lo sviluppo di Metal Gear Solid V) è stata la quarta avventura di Snake, Guns of the Patriots del 2008 per PlayStation 3. Dopo aver consegnato i due capitoli precedenti della serie alla seconda console di Sony, Kojima non ha sfruttato la potenza della nuova piattaforma e del formato Bluray per innovare in termini di gameplay, ma per fare finalmente ciò che aveva sempre voluto fare, ovvero un film semi-interattivo. Guns of the Patriots potrebbe essere sembrato a metà da giocare quando è stato rilasciato, ma ancora oggi il ritratto del Snake invecchiato prematuramente è un capolavoro di narrazione assolutamente senza compromessi che riesce a intrecciare quasi tutto tra cielo e terra. Tra un filmato e l'altro di 50 minuti (al massimo, più di 70 minuti in una sola passata), ci sono teorie del complotto, critica sociale, scimmie che fumano, ritratti approfonditi dei personaggi e soldati che fanno la cacca con la diarrea. Alcuni dicono che Kojima si sia spinto troppo oltre con la sua visione sfrenata qui, con Guns of the Patriots, ma questo è anche l'indubbio più grande vantaggio del gioco.

(03) Death Stranding 2: On the Beach

I sequel dei giochi per fortuna non sono proprio gli stessi del mondo del cinema. Al contrario, quasi sempre ci aspettiamo che siano ancora più fantastici e grandiosi dei loro predecessori. Ci sono voluti cinque anni e mezzo prima di avere finalmente una continuazione delle avventure di Sam. Durante questo periodo, Kojima Productions è riuscita a sviluppare qualcosa che era un'avventura ancora più raffinata, elegante e serrata rispetto alla precedente. Ci sono state offerte molte cose che ci hanno tolto un po' della frustrazione che alcuni avrebbero potuto provare con il suo predecessore. Abbiamo anche qualcosa che può essere classificato solo come tra i più belli che si possono vivere su una console al momento. Ambienti che regalano panorami mozzafiato e dove le intemperie e le calamità naturali sono diventate un elemento a cui è stato dato più spazio. I lunghi viaggi di Sam hanno anche offerto molte più opportunità e più varietà rispetto all'ultima volta. Come previsto, la storia era per molti versi pretenziosa e folle come l'ultima volta. Ma ha anche offerto più spiegazioni, più momenti che hanno legato insieme la storia nel suo insieme. Abbiamo avuto personaggi ricorrenti e poi nuovi fantastici in una storia in cui Kojima ha ripetuto, ancora una volta, bilanciato tra genio e follia in un modo che è diventato incredibilmente memorabile. Tutto sommato, abbiamo ottenuto un sequel degno e assolutamente brillante che, nonostante condivida molto con il primo gioco, è riuscito comunque a sembrare completamente unico, ancora una volta.

(02) Metal Gear Solido

Fin dal primo fotogramma, il tono è impostato nell'acqua a zero gradi intorno a Shadow Moses Island: questo è diverso da qualsiasi cosa abbiamo sperimentato prima. Il livello di ambizione è aumentato al massimo, poiché i confini tra gioco e film sono sfumati e Hideo Kojima attraverso la furtività prende d'assalto noi e la scena PlayStation internazionale in uno dei giochi più influenti di tutti i tempi. La quarta parete viene abbattuta dalle frequenze dei codec scritte sulla copertina del gioco e Psycho Mantis manipola la nostra realtà fisica. La prospettiva isometrica in 3D ha rivelato raggi laser nascosti con una sigaretta in bocca, splendidamente resi esclusivamente nel motore di gioco, lasciando a bocca aperta le nostre menti a turno attraverso un doppiaggio credibile e una contorta galleria di personaggi. Il 1998 ha plasmato un'intera generazione e non solo ha messo la serie di giochi sulla mappa del mondo, ma ha cementato Hideo Kojima come uno dei creatori di giochi più rispettati e influenti di tutti i tempi. Il solido "David Hayter" Snake ha messo il boy scout Sam Fisher sul vasino prima che nascesse, e lo salutiamo con un meritato secondo posto.

IL MIGLIOR GIOCO DI K O J I M A:

(01) Metal Gear Solid 3: Snake Eater

Per quanto amiamo il primissimo gioco di Metal Gear Solid e il suo fascino poligonale per PlayStation, la mistica delle spie, la commedia bizzarra e il tono particolare, è ancora Snake Eater ad occupare il primo posto in questa lista dei migliori lavori di Kojima-San. Questo perché la sua ricetta originale brevettata su come dovrebbe essere fatta una buona azione di spionaggio si è rivelata quando lui e il team Konami dietro Snake Eater hanno sostenuto il nastro fino agli anni '70. Il padre di Solid Snake, Big Boss, e la sua lotta contro i terroristi russi là fuori nella giungla si pone come una delle esperienze di gioco più straordinarie mai offerte e ora che presto sperimenteremo la nuova sontuosa versione di questo capolavoro, ovviamente speriamo sinceramente che Konami abbia reso giustizia al mangiatore di serpenti.