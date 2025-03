I 10 migliori giochi per Nintendo Switch

HQ

(10) Pikmin 4

C'è qualcosa di molto speciale nella versione di Command & Conquer di Nintendo, e non abbiamo problemi a etichettare il quarto gioco, per Switch, come il migliore di tutti. Spesso si inizia con noi che giochiamo per un momento, solo per renderci conto sei ore dopo che l'intera giornata è passata. Il design audiovisivo qui è assolutamente fenomenale, così come le meccaniche di gioco, che sono state affinate e migliorate nel corso degli anni. Adoriamo Pikmin 4.

(09) Terrore Metroid

È sempre bello rivedere la nostra cara cacciatrice di taglie Samus Aran e Metroid Dread non ha certo fatto eccezione. Proprio come nel suo predecessore Metroid Fusion, che è così vecchio da essere stato rilasciato per Gameboy Advance, ci sono state regalate avventure assolutamente brillanti. Innegabilmente ci è voluto il suo tempo, tuttavia, e all'inizio dello sviluppo avrebbe dovuto essere rilasciato per Nintendo DS, ma non è stato così. 19 anni dopo abbiamo ottenuto il risultato finale e la maggior parte delle cose sono state fatte proprio qui, dai raffinati elementi Metroidvania alle adorabili meccaniche di gioco. Come se non bastasse, siamo stati anche trattati con fantastici combattimenti contro i boss e musica dolce in cui Kenji Yamamoto è stato ovviamente coinvolto proprio come tante volte prima nella serie. Possiamo solo concludere che è valsa la pena aspettare 19 anni per questo e speriamo che il sequel non richieda così tanto tempo. Metroid Dread è stato uno dei migliori giochi del 2021 e quando ora riassumiamo Nintendo Switch in vista dell'imminente uscita di Nintendo Switch 2, non possiamo che considerare l'ultima avventura di Samus come uno dei dieci migliori giochi per console di sempre.

(08) Super Mario Odissea

Ci è piaciuto Super Mario Odyssey quando è uscito nel novembre 2017. Sono passati quasi otto anni, ma sembra ancora ieri che abbiamo avuto modo di incontrare Cappy per la prima volta e accompagnare lui e lo scovolino furtivo (come Petter ha scelto di chiamare Mario nella sua recensione) in una classica e accogliente avventura Nintendo. I controlli erano perfetti, il design era ultra carino, l'estetica variava e il gioco era affascinante, il che è una sorta di marchio di fabbrica quando Nintendo realizza veri e propri titoli di Mario. I mondi erano pieni di piccoli easter egg e si potevano passare molte ore a inseguire le stelle e a scherzare con i minigiochi, oltre a combattere i numerosi boss del gioco. Il dinosauro che puoi cavalcare su uno dei primi mondi del gioco è uno di quei momenti di gioco che non dimentichiamo. Né lo sarà più visitare il Regno dei Funghi e tutti i passaggi tra 2D e 3D, ma quando abbiamo avuto modo di giocare nei panni di Bowser in persona alla fine del gioco, ci siamo resi conto che si trattava di un'avventura speciale. Siamo grati per Odyssey e speriamo che Nintendo offra qualcosa con lo stesso cuore quando arriverà il momento di un titolo di Mario su Switch 2.

(07) La leggenda di Zelda: Lacrime del regno

Non capita spesso che Nintendo dia seguito a un'avventura di Zelda con qualcosa che sembra abbastanza simile. L'ultima volta che è successo è stato con le avventure per Nintendo 64 Ocarina of Time e Majora's Mask. Molti sosterrebbero che il salto tra Breath of the Wild e Tears of the Kingdom non è stato enorme. Questo, insieme alla novità di Breath of the Wild quando Hyrule è diventato un mondo completamente aperto, è ciò che rende Tears of the Kingdom forse un po' troppo familiare. Ma Nintendo ha anche modificato praticamente ogni aspetto tra i due giochi. Hyrule non era esattamente più grande in termini di massa continentale o particolarmente diversa sul terreno. Ma c'erano anche isole nel cielo e un sottosuolo da esplorare. Inoltre, le abilità di Link erano molto diverse rispetto al suo predecessore. Ora avevi la possibilità di attaccare gli oggetti insieme, quindi con un po' di creatività potevi creare solo ciò che la tua immaginazione permetteva. Ciò significava che i templi del gioco potevano ora essere risolti in modi ancora più vari e costituivano la base per molti dei migliori enigmi del gioco. Con due giochi di Zelda assolutamente fenomenali per Nintendo Switch, tutti gli amanti di questa serie avevano molto da aspettarsi in questi anni con la console. Certo, la dice lunga sugli standard di Nintendo poterci offrire due avventure, della stessa serie, che finiscono nella nostra top list dei migliori titoli della console (spoiler).

(06) Fire Emblem: Tre case

Fire Emblem come franchise ha radici che risalgono agli anni '90 e alle primissime console Nintendo. Tuttavia, è stato solo con l'arrivo di Switch che la serie sarebbe diventata davvero un successo di vendite con l'uscita di Fire Emblem: Three Houses. Le fondamenta tattiche dei titoli precedenti erano ancora intatte, ma lo sviluppatore Intelligent System ha aggiunto un focus ampliato sui personaggi, le relazioni e le attività che si svolgevano prima e dopo ogni battaglia. È stata un'evoluzione naturale degli elementi del gioco di ruolo, e noi della redazione ci siamo affrettati a unirci al coro di elogi quando è arrivato il 2019. Non solo Three Houses offriva una qualità di prim'ordine, ma la supportava con una ricchezza di contenuti di qualità che ci tenevano occupati per centinaia di ore, con nuovi personaggi e storie che ci facevano tornare più e più volte. Fire Emblem ha una storia lunga e nobile, ma la serie non è mai stata migliore di quanto non sia stata con l'uscita di Three Houses.

(05) Animal Crossing: Nuovi orizzonti

Era un mondo disordinato e la pandemia era al suo peggio. Proprio in quel momento, siamo scesi da una barca su un'isola deserta, pronti per iniziare una nuova vita. Abbiamo costruito una casa, pescato al tramonto, coltivato il nostro giardino e socializzato con gli amici, sia reali che digitali. Può sembrare un sogno, ma Animal Crossing: New Horizons era molto reale e crea pericolosamente dipendenza. È il gioco che ci ha trasformato tutti in designer d'interni, giardinieri e schiavi del losco procione Tom Nook che, nonostante il suo comportamento amichevole, ha condotto l'esperimento capitalista più efficiente del mondo. Abbiamo iniziato con una tenda e presto abbiamo avuto una villa a tre piani, un debito astronomico e un'ossessione per la ricerca della carta da parati giusta per il soggiorno. New Horizons era ed è più di un semplice affascinante simulatore di vita. È un posto dove potevamo rilassarci e fare ciò che ci piaceva, mentre un intero mondo cresceva alle nostre condizioni. Una sorta di bolla di felicità che offriva nuove sorprese ogni giorno, dai visitatori speciali agli eventi stagionali, il gioco aveva la magica capacità di rendere un po' più leggera anche la giornata più stressante. Animal Crossing: New Horizons è il gioco che funge da vacanza digitale quando ne abbiamo più bisogno. E onestamente, chi può dire di no a questo?

(04) L'ascesa del cacciatore di mostri

Riuscire a ottenere il monumentale successo di Monster Hunter World non è stato un compito facile per Capcom nel 2021, e non è diventato più facile date le prestazioni inferiori di Nintendo Switch rispetto a PlayStation 4 e Xbox One. Una volta che il fumo si è diradato, tuttavia, Monster Hunter Rise sarebbe diventato uno dei punti salienti assoluti della serie e, con una nuova attenzione alla portabilità, il titolo è diventato rapidamente uno dei preferiti da molti di noi qui in redazione. Essere in grado di andare in giro alla ricerca di un aggressivo Diablos o di un Rathalos sputafuoco non ha mai smesso di intrattenere, e con nuovi mostri come il grazioso Mizutsune e il maestoso Magnamalo, lo sviluppatore ha aggiunto un design ancora più brillante al già eminente insieme di bestie che hanno nobilitato la serie dal 2004. Capcom ha poi continuato su questa strada con l'uscita dell'espansione chiamata Sunbreak nel 2022, e con ancora più mostri da uccidere e ambienti da esplorare, Monster Hunter Rise è passato dall'essere uno dei migliori giochi della serie all'essere uno dei migliori giochi per Switch, in tutte le categorie.

(03) La leggenda di Zelda: Respiro della natura

Ecco come è iniziato per Nintendo Switch. Ed è finito per Wii U. Il grande addio per una console Nintendo è diventato il fiore all'occhiello per quella nuova. E che fiore all'occhiello era. La sequenza in cui Link corre sul grande altopiano e abbiamo avuto modo di vedere Hyrule sdraiata ai suoi piedi è ancora oggi un momento assolutamente magico. Poi è iniziata una delle avventure più complete. Nintendo lo aveva riempito con così tanto da scoprire, ma soprattutto, era un'avventura che si poteva giocare a modo vostro. Ognuno ha preso strade diverse per la destinazione successiva, i templi del gioco potevano essere risolti in diversi modi creativi e, sebbene si discostasse dalla formula tradizionale di Zelda in molti modi, molti di noi hanno apprezzato tutti i possibili elementi che il gioco ci ha introdotto. Ci sono poche avventure in cui un mondo aperto è un parco giochi come questo, e ci sono pochi giochi che hanno reso quel parco giochi così divertente. Certo, non tutti erano del tutto contenti della rottura delle armi e, per essere un po' critici, anche la nuova console di Nintendo ha faticato a volte a mantenere un aggiornamento stabile dell'immagine. Tuttavia, pochi hanno messo in dubbio la gioia del gioco ed è stato anche di gran lunga il più venduto della serie. Per quanto riguarda le recensioni e le valutazioni, è solo la prima avventura di Link per Nintendo 64 ad essere vista come più acclamata in modo imparziale. Allo stesso modo in cui è un classico immortale, The Legend Zelda: Breath of the Wild lo diventerà sicuramente nel tempo.

(02) Mario Kart 8: Deluxe

Anno dopo anno dopo anno, Mario Kart 8 Deluxe è stato il nostro titolo Switch più giocato, il che è piuttosto notevole considerando che è stato praticamente rilasciato undici anni fa per Wii U. La fenomenale versione Switch Mario Kart 8 Deluxe è, in breve, l'ospite che si presenta per primo, si diverte di più e si rifiuta ancora di tornare a casa - e in effetti, è migliorato sempre di più nel tempo grazie ad alcuni DLC assolutamente superbi che hanno raddoppiato la gamma di tracciati. Con i suoi controlli nitidissimi, il layout dei tracciati superiore e una selezione di piloti che vanno da Mario a un Wiggler, questo è a dir poco un concentrato di gioia di gioco. Nessun altro gioco riesce a farci esultare e urlare di frustrazione allo stesso tempo. Un secondo stai guidando una sbandata perfetta attraverso una deliziosa interpretazione di Rainbow Road, il secondo dopo ti ritrovi un guscio blu nella schiena e guardi la tua vita lampeggiare davanti ai tuoi occhi. Il fatto che Mario Kart 8 Deluxe possa essere giocato da chiunque: la nonna, il fratellino, il giocatore professionista o quell'amico a cui "non piacciono molto i giochi", lo rende l'inizio definitivo per le feste. Aggiungi un ottimo supporto online, la modalità Battaglia e una colonna sonora davvero swingante, e avrai un gioco di cui è impossibile annoiarsi.

IL MIGLIOR GIOCO PER SWITCH:

(01) Super Smash Bros: Ultimate

Ci sono pochissimi giochi che si avvicinano a Super Smash Bros Ultimate in termini di pura gioia di gioco, e stiamo parlando dell'intero mondo dei giochi, non solo di Switch. Non solo questo è il gioco di combattimento più completo e ricco mai realizzato, ma è anche una dichiarazione d'amore per la storia dei videogiochi. Con oltre 80 personaggi giocabili, una colonna sonora che presenta centinaia di canzoni iconiche e un'enorme quantità di livelli basati sugli amati mondi e modalità di gioco Nintendo, Ultimate è una piattaforma per quello che può essere descritto solo come intrattenimento senza fine. Sia che tu voglia giocare da solo e farti strada nell'ambiziosa modalità World of Light, sia che tu voglia riunire gli amici per battaglie caotiche sul divano, Super Smash Bros Ultimate offre sempre la tua posizione. Il fatto che sia Nintendo a pubblicare il gioco è evidente nel fatto che l'equilibrio tra accessibilità e profondità consente sia ai principianti che ai veterani di godersi il caos della mascotte alle loro condizioni. Combina questo con un netcode che è migliorato nel tempo, un supporto DLC senza rivali, una comunità che è ancora in crescita e meccaniche di base che sono state affinate per oltre 20 anni, e avrai un vincitore e un classico senza tempo che onestamente troviamo difficile immaginare che sarà mai superato.