I 100 indie più caldi del 2026 (Parte 1)

Il 2025 è stato un anno incredibile per la scena indie, con giochi come Hollow Knight: Silksong, Clair Obscur: Expedition 33 e Blue Prince che hanno conquistato una miriade di premi prestigiosi e rubato il nostro cuore da giocatori. Niente - assolutamente nulla - suggerisce che il 2026 sarà peggiore per quanto riguarda i giochi sviluppati da studi indipendenti. Abbiamo compilato una lista di cento titoli, tutti previsti per l'uscita quest'anno. Alcuni hanno una data fissa, altri una data approssimativa, mentre la maggior parte non ha ancora annunciato una data di uscita.

Invece di consegnare tutti i giochi in una volta, li abbiamo ordinati in ordine alfabetico e diviso la lista in quattro parti ciascuna con 25 partite. Abbiamo lavorato nel modo più ampio possibile per coprire uno spettro più ampio di generi e stili. Quindi siediti e prepara il tuo taccuino per appunti, la tua Steam wishlist o semplicemente la tua libreria di memoria mentale, perché ti promettiamo che scoprirai qualcosa da aspettare con ansia.

Agente 64: Le spie non muoiono mai



Genere: FPS, Azione, Retrò

Sviluppatore: Replicante D6

Editore: Replicante D6

Data di uscita: Sconosciuto

Link al sito web



"Molti di noi desiderano gli anni d'oro in cui GoldenEye su Nintendo 64 ha messo in evidenza i nostri giorni - lo sviluppatore Replicant D6 fa lo stesso e quindi offre un tributo chiaro e, si spera, accurato a GoldenEye 007."

Alruna: Fine della Storia



Genere: Metroidvania

Sviluppatore: Bullone del collo

Editore: Pianeta in fiamme digitale

Data di uscita: Q1 2026

Link al sito web



"Il secondo gioco in cui abbiamo l'onore di combattere come Alruna. Un Metroidvania molto bello e con pixel retrò che assolutamente non si scusa per se stesso."

Afelio



Genere: Fantascienza, Azione, Trama intensa

Sviluppatore: NON ANNUIRE

Editore: NON ANNUIRE

Data di uscita: Sconosciuto

Link al sito web



"Quando DON'T NOD consegna giochi, è meglio tenerli d'occhio, soprattutto quando c'è una storia pesante e drammatica da raccontare. Il punto forte di Aphelion è che possiamo vedere la storia svilupparsi da due prospettive diverse."

Arcane Eats



Genere: Fantasy, Roguelike, Deckbuilder

Sviluppatore: Giochi Wonderbelly

Editore: Giochi di Skystone

Data di uscita: Sconosciuto

Link al sito web



"Qui, sfamerai stomaci brontolanti con prelibatezze raccapriccianti, e per farlo dovrai bilanciare le risorse, reclutare uno staff degno e assicurarti di giocare bene le tue carte. Siamo un po' scettici sul cibo che verrà servito, ma il gioco sembra fantastico!"

Battlestar Galactica: Speranze Sparse



Genere: Strategia, fantascienza, roguelite

Sviluppatore: Alt Shift

Editore: Dotemu

Data di uscita: Q1 2026

Link al sito web



"Sicuramente molte persone hanno aspettato un adattamento adeguato di Battlestar Galactica? Alt Shift sembra pronta a fare proprio questo, e non vediamo l'ora di vedere cosa hanno messo in scena."

Beastro



Genere: RPG, Roguelite, Gioco di carte

Sviluppatore: Timberline Studio

Editore: Timberline Studio

Data di uscita: Sconosciuto

Link al sito web



"Il secondo gioco di questa lista dove cucinare è centrale, e a tutti piace il cibo, giusto? Qui, però, vediamo un maggiore focus sugli elementi di gioco di ruolo e su un gameplay vario, che ricorda in parte Stardew Valley."

Big Hops



Genere: Avventura, Platform

Sviluppatore: Giochi di Fortuna

Editore: Giochi di Fortuna

Data di uscita: 12 gennaio

Link al sito web



"Chiediamo, "Nomina una meccanica di gioco che è sempre divertente," e molte persone rispondono, "Il rampino, ovviamente," e Luckshot Games prende questo a cuore in Big Hops. Tranne che qui usiamo invece la lingua di una rana, ma in modo molto simile. Hai capito il concetto."

Grande Camminata



Genere: Cooperativa, Avventura

Sviluppatore: Casa Casa

Editore: Panico

Data di uscita: Sconosciuto

Link al sito web



"Gli sviluppatori che ci hanno dato Untitled Goose Game sono tornati con Big Walk, e sì, è di nuovo strano e meraviglioso. L'attenzione qui è sulla cooperazione, la chiacchierata di prossimità e le folli avventure. Sarà bello, possiamo quasi promettervelo."

Bladesong



Genere: Negozio, Simulazione

Sviluppatore: Creazioni di SOLE E SERPENTE

Editore: Mythwright

Data di uscita: 22 gennaio (Accesso anticipato)

Link al sito web



"'Il gioco definitivo di forgiatura di spade', si chiama, e sì... Forse non c'è molta concorrenza in quel genere, ma in realtà sembra davvero divertente. È sicuramente originale da morire, e non è mai una cosa negativa."

Devastati



Genere: Azione, RPG, Metroidvania, Soulslike, Co-op

Sviluppatore: Drinkbox Studios

Editore: Drinkbox Studios

Data di uscita: Sconosciuto

Link al sito web



"Nobody Saves the World era una vera gemma, e ci sono tutte le ragioni per credere che Blighted, creato dalla stessa squadra, offrirà anche grandi dosi di intrattenimento."

Bradley il Tasso



Genere: Azione, Avventura

Sviluppatore: Giorno 4 Notte

Editore: Giorno 4 Notte

Data di uscita: Sconosciuto

Link al sito web



"A parte aver visto un trailer incredibile al Geoff Aw di quest'anno... Game Awards, non sappiamo molto altro. Tuttavia, ciò che abbiamo visto sembra molto promettente, con un'avventura che non si tira indietro dal prendere in giro altri fenomeni e titoli nel mondo del gaming."

BrokenLore: NON SEGUIRE



Genere: Orrore, Azione

Sviluppatore: Serafini Productions

Editore: Serafini Productions, Shochiku

Data di uscita: 16 gennaio

Link al sito web



"Il terzo gioco della serie BrokenLore sembra destinato a offrire non solo puro orrore, ma anche una forte ansia sotto forma di terrore psicologico. I social media e il bullismo sono temi centrali qui, insieme ai disgustosi mostri giapponesi."

Cairn



Genere: Avventura, Azione

Sviluppatore: I Fornici di Caccia

Editore: I Fornici di Caccia

Data di uscita: 29 gennaio

Link al sito web



"Cairn doveva uscire l'anno scorso, e siamo stati un po' tristi quando è stato rimandato, ma ora l'attesa è finita, e speriamo che i Game Bakers abbiano fatto la torta come si deve."

Cassette Boy



Genere: Azione, RPG, Enigmi

Sviluppatore: Wonderland Kazakiri inc.

Editore: Pocketpair Publishing

Data di uscita: 14 gennaio

Link al sito web



"Un gioco 2D che gioca con la prospettiva, dove puoi girare il mondo per trovare nuovi percorsi e segreti. Ha un aspetto molto accogliente, con uno stile che è una sorta di fusione tra i vecchi titoli 8-bit e i giochi 3D più recenti."

Castello Come



Genere: Azione, Roguelike

Sviluppatore: lauflauf

Editore: lauflauf

Data di uscita: D2

Link al sito web



"Un roguelike dove vaghi con la tua fortezza. Potenzia la tua fortezza con tutto, dai cannoni alle gambe più veloci e infliggi sempre più danni."

Crowsworn



Genere: Metroidvania, Avventura

Sviluppatore: Rodeo dei Manguste

Editore: Rodeo dei Manguste

Data di uscita: Sconosciuto

Link al sito web



"Crowsworn è già stato rimandato alcune volte, dopo una campagna Kickstarter di grande successo che inizialmente era prevista per il 2023. Ricorda molto Hollow Knight, ed è comprensibile che Mongoose Rodeo voglia assicurarsi che il gioco sia il più rifinito possibile."

Schiacciati nel tempo



Genere: Punta e clicca, Enigma

Sviluppatore: Disegnami un pixel

Editore: Disegnami un pixel

Data di uscita: Sconosciuto

Link al sito web



"Molti di noi nel team editoriale desideravano un ambizioso gioco punta e clicca dove l'umorismo sia una delle pietre angolari del design, e Crushed in Time sembra proprio quello che potrebbe essere proprio quel gioco. Speriamo che sia all'altezza del nostro clamore interno."

Decrepita



Genere: Soulslike, Azione

Sviluppatore: Giochi di Jämmerdal

Editore: Tre Amici

Data di uscita: Sconosciuto

Link al sito web



"Un altro gioco che ha debuttato ai Game Awards, e il miracolo svedese del gaming sembra continuare a consegnare costantemente giochi di qualità. Decrepito sembra incredibilmente cruento e sgradevole, ma allo stesso tempo ovviamente davvero divertente."

Cervo e Ragazzo



Genere: Avventura, Platform

Sviluppatore: Lifeline Games

Editore: Cari abitanti del villaggio

Data di uscita: Sconosciuto

Link al sito web



"Deer & Boy sembra il gioco che mette la C in comodo. Qui seguiamo una coppia composta da un bambino e un cervo. Sembra cinematografico e quasi poetico, pur emanando allo stesso tempo un senso di intimità."

Maree Demoniache



Genere: Platform, Avventura, Azione

Sviluppatore: Fabraz

Editore: Fabraz

Data di uscita: 19 febbraio

Link al sito web



"Anche se i mari aperti sono importanti in Demon Tides, è il salto sulle piattaforme che attira chi di noi lo aspetta con ansia. Fabraz sembra aver costruito un gioco con controlli incredibilmente fluidi, dove il viaggio stesso sembra essere il punto forte più grande."

Denshattack!



Genere: Arcade, Platform

Sviluppatore: Sottocodificatori

Editore: Giochi Fireshine

Data di uscita: Sconosciuto

Link al sito web



"Denshattack! porta i simulatori di treni nel mondo degli sport estremi. Dai un'occhiata al trailer e capirai cosa intendiamo, e sì, è davvero folle come sembra, ma anche incredibilmente divertente."

Non fermarti, piccola!



Genere: Azione, FPS

Sviluppatore: Funny Fintan Softworks

Editore: Kwalee

Data di uscita: 29 gennaio

Link al sito web



"Immagina se Doom Eternal cambiasse aspetto e fosse disegnato da un gruppo di ragazze adolescenti le cui cose preferite sono una combinazione di Girl Power, il colore rosa e arcobaleni. È un po' quello che Don't Stop, Girlypop! A prima vista sembra così. Una cosa è chiara, però, non sembra come nessun altro gioco."

Dosa Divas



Genere: RPG

Sviluppatore: Giochi Outerloop

Editore: Giochi Outerloop, Outersloth

Data di uscita: Sconosciuto

Link al sito web



"Un gioco di ruolo incredibilmente colorato e stiloso che forse non sembra un JRPG classico, ma prende molta ispirazione da quel genere. E combattere contro un impero alimentare avido e malvagio non sembra poi così male."

Dreadmoor



Genere: Avventura, RPG, Simulazione

Sviluppatore: Dream Dock

Editore: Digital Vortex Entertainment

Data di uscita: D4

Link al sito web



"Dreadmoor è più o meno Dredge, ma in prima persona. Possiamo aspettarci molte creature mutate, mostri d'acque in stile Cthulhu e pirati con bussole morali discutibili. Sembra molto promettente!"

Fine dell'Abisso



Genere: Avventura, Azione

Sviluppatore: Sezione 9 Interattiva

Editore: Epic Games Publishing

Data di uscita: Sconosciuto

Link al sito web



"La Svezia è dietro l'ennesimo gioco di questa lista con End of Abyss. Atmosferico, elegante ed emozionante sono alcuni dei pensieri che vengono in mente quando si guarda più da vicino a ciò che Section 9, basata a Malmö, ha creato."