I 100 indie più caldi del 2026 (Parte 2)

Il 2025 è stato un anno incredibile per la scena indie, con giochi come Hollow Knight: Silksong, Clair Obscur: Expedition 33 e Blue Prince che hanno conquistato una miriade di premi prestigiosi e rubato il nostro cuore da giocatori. Niente - assolutamente nulla - suggerisce che il 2026 sarà peggiore per quanto riguarda i giochi sviluppati da studi indipendenti. Abbiamo compilato una lista di cento titoli, tutti previsti per l'uscita quest'anno. Alcuni hanno una data di uscita fissa, altri una data approssimativa, mentre la maggior parte non ha ancora annunciato una data di uscita.

Invece di consegnare tutti i giochi in una volta, li abbiamo ordinati in ordine alfabetico e li abbiamo divisi in quattro parti ciascuna con 25 partite. Abbiamo lavorato nel modo più ampio possibile per coprire uno spettro più ampio di generi e stili. Quindi siediti e prepara il tuo blocco appunti, la tua Steam wishlist, o semplicemente la tua libreria di memoria mentale, perché ti prometto che scoprirai qualcosa da aspettare con ansia.

Questa è la seconda parte della serie di articoli sui cento giochi indie più hot di quest'anno, in anticipo:

Entra in scena il Gungeon 2



Genere: Roguelike, Bullet-hell

Sviluppatore: Rotolata di schivata

Editore: Devolver Digital

Data di uscita: Sconosciuto

Link al sito web



Annuncio pubblicitario:

"Un sequel con ancora più potenza di fuoco e, cosa che non importa, questa volta in tre dimensioni. Non è che il suo predecessore fosse noto per essere noioso, e tutto indica qualcosa di più della stessa cosa questa volta."

Frontiera in caduta



Genere: Fantascienza, Strategia

Sviluppatore: Stutter Fox Studios

Editore: Cavallo Incappucciato

Data di uscita: Sconosciuto

Link al sito web



Annuncio pubblicitario:

"Che ne dici di qualche battaglia enorme nello spazio? Certo, Falling Frontier offre questo e molto di più. Stutter Fox Studios definisce il gioco rivoluzionario e, come fan del genere, speriamo davvero che abbiano ragione."

Sentito questo: Pugilato



Genere: Sport

Sviluppatore: Sans Strings Studio

Editore: Da definire

Data di uscita: Sconosciuto

Link al sito web



"È stato amore a prima vista, e non vediamo l'ora di salire sul ring e infliggere qualche pestaggio ai Muppet. Tuttavia, siamo cautamente ottimisti riguardo al rilascio di questo gioco, dato che non abbiamo visto altro da quando è stato presentato per la prima volta a giugno dello scorso anno."

Frase finale



Genere: Gioco di scrittura, Battle royale

Sviluppatore: Button Mash

Editore: Polden Publishing

Data di uscita: Q1

Link al sito web



"C'è una buona probabilità che tu abbia visto questo gioco di sfuggita. Ha conquistato internet nella seconda parte dello scorso anno, quando è stata lanciata la demo e ogni tipo di YouTuber e streamer ha messo alla prova la propria destrezza e velocità sulla tastiera. La premessa è semplice: se non digiti abbastanza velocemente e con precisione, vieni eliminato."

Trova le tue parole



Genere: Avventura

Sviluppatore: Giochi di Capybara

Editore: Giochi di Capybara

Data di uscita: Sconosciuto

Link al sito web



"Find Your Words sembra una vera gioia. E considerando che sono due papà a creare un gioco che celebra il percorso dei loro figli nel trovare la propria voce, ti rendi conto che potrebbe essere qualcosa di davvero speciale."

Emergere del folk



Genere: Strategia, 4X

Sviluppatore: Dinamiche Curiose

Editore: Dinamiche Curiose

Data di uscita: Sconosciuto

Link al sito web



"Un gioco 4X ambientato nell'età della pietra in cui guidi famiglie nomadi attraverso pericolose zone selvagge e spiani la strada al loro sviluppo? Sì, potrebbe essere qualcosa? Dai un'occhiata a Folk Emerging se sì."

Paese dei Rifiuti



Genere: Gara, Avventura

Sviluppatore: Noio

Editore: Noio

Data di uscita: D2

Link al sito web



"Un gioco post-apocalittico in cui guidi auto, le aggiorni per portarti più a fondo nella natura devastata e combatti anche robot malvagi in battaglie di tower defense. È un mix interessante di generi, e sicuramente sembra affascinante."

Dei Geko



Genere:



Sviluppatore: Inresin

Editore: Super Rare Originals, Gamersky Games

Data di uscita: Q1

Link al sito web



"I gechi sono stati la scelta dei protagonisti dei videogiochi in passato, ma ora è di nuovo il momento. Questa volta in un puzzle platform in stile Zelda con una grafica cel-shaded affascinante che ricorda molto Zelda."

Bravo ragazzo



Genere: Metroidvania, Avventura, Azione

Sviluppatore: Observer Interactive

Editore: Team17

Data di uscita: Sconosciuto

Link al sito web



"Terra II è il pianeta, LAIKA Space Rover è il robot, e la missione è raccogliere e studiare creature extraterrestri. Come suggerisce il titolo del gioco, hai un amico umano e speriamo di sentirti dire che sei un "bravo ragazzo" di tanto in tanto."

Stagioni delle tombe



Genere: RPG, Horror

Sviluppatore: Spazzatura perfetta

Editore: Blumhouse Gaming

Data di uscita: Sconosciuto

Link al sito web



"Prendi Stardew Valley e mettilo in un frullatore con una generosa dose di orrore. Il risultato? Stagioni delle tombe. Un bel RPG pixelato, un po' più sanguinoso del già citato Stardew Valley ma che condivide agricoltura e relazioni."

Mezza Spada



Genere: Combattimento

Sviluppatore: Giochi a Mezza Spada

Editore: Game Seer Publishing

Data di uscita: Q1 (Accesso anticipato)

Link al sito web



"Beh, è molto lontano da un vero picchiaduro. Invece, abbiamo un picchiaduro medievale molto basato sulla fisica e molto (molto, davvero enorme) sanguinoso medievale. Sembra molto divertente."

Odio questo posto



Genere: Horror

Sviluppatore: Tuono di Quadrato di Roccia

Editore: Paurademico

Data di uscita: 29 gennaio

Link al sito web



"Survival horror da una prospettiva isometrica - l'abbiamo già visto - ma con uno stile da fumetto davvero interessante? No, è una novità. E sembra davvero bello."

MALATTIA



Genere: Orrore, Azione

Sviluppatore: Team Clout Inc.

Editore: Team Clout Inc.

Data di uscita: Sconosciuto

Link al sito web



"Probabilmente uno dei giochi più noti di questa lista, e a ragione; Sembra davvero bello. Sembra anche disgustoso, molto, molto, molto disgustoso. Il titolo del gioco parla da solo qui... "

InKonbini: Un negozio. Molte storie



Genere: Simulazione, Negozio

Sviluppatore: Nagai Industries

Editore: Nagai Industries, Beep Japan Inc.

Data di uscita: Sconosciuto

Link al sito web



"I simulatori di negozio non sono una novità nel mondo dei videogiochi, ma InKonbini prende questo concetto e gli dà un tocco personale. Qui è mescolato a una storia in cui le scelte che fai hanno un impatto importante sulla trama. Sembra molto interessante."

Kaidan



Genere: Fantasy, Horror

Sviluppatore: 5th Column Studio

Editore: 5th Column Studio

Data di uscita: Sconosciuto

Link al sito web



"Kaidan ha sicuramente il fattore wow. Il trailer rilasciato dal team di 5th Column Studio sembra incredibilmente divertente. Metà orrore, sangue ed epiche battaglie, tutto ambientato in una sorta di incubo oscuro e fantasy giapponese."

Kingmakers



Genere: Azione, Strategia, Simulazione

Sviluppatore: Strada della Redenzione

Editore: tinyBuild

Data di uscita: Sconosciuto

Link al sito web



"'E se ci fossero state mitragliatrici nel Medioevo? Com'è stato?' È così che potrebbe sembrare nella sala relax di Redemption Road. Spade e cavalli? No, qui invece andiamo con carabine automatiche e moto da motocross."

Kyora



Genere: Sandbox, Avventura, Multiplayer

Sviluppatore: Pugstorm

Editore: Pesce Sprudacchino

Data di uscita: Sconosciuto

Link al sito web



"Hai giocato Core Keeper ? Questo è il nuovo gioco di Pugstorm, e questa volta stanno ampliando un po' i loro orizzonti e avventurandosi fuori dalle miniere. Kyora ricorda abbastanza Terraria, in realtà, ma non c'è certo nulla di male in questo."

Odissea Leggera



Genere: Soulslike, Hack n' Slash

Sviluppatore: GIOCHI SSUN

Editore: GRAVITÀ

Data di uscita: Sconosciuto

Link al sito web



"Un Soulslike tanto carino quanto devastante e pieno di oscurità. La luce contro l'oscurità gioca un ruolo fondamentale in questo gioco, poiché devi uccidere mostri d'ombra che letteralmente divorano la luce del mondo."

Compagnia Oggetti Smarriti e Oggetti Smarriti



Genere: Enigma

Sviluppatore: Bit Egg Inc.

Editore: Bit Egg Inc., Gamirror Games

Data di uscita: 11 febbraio

Link al sito web



"Ecco un gioco perfetto da pulire tra i contenuti più pesanti. Un gioco "Dov'è Wally" in cui devi trovare gli oggetti perduti delle persone e (a quanto pare) aiutare un drago a recuperare i poteri perduti."

Map Map - Un gioco sulle mappe



Genere: Enigma

Sviluppatore: Giochi di Pipapo

Editore: Giochi di Pipapo

Data di uscita: D2

Link al sito web



"Allora, di cosa potrebbe trattare un gioco chiamato 'Map Map - A Game About Maps'? Noi di Gamereactor sospettiamo che abbia a che fare con le mappe e, più specificamente, che tu, come cartografo, creerai le tue mappe."

Mewgenics



Genere: Roguelike, RPG

Sviluppatore: Edmund McMillen, Tyler Glaiel

Editore: Edmund McMillen, Tyler Glaiel

Data di uscita: 10 febbraio

Link al sito web



"Edmund McMillen ha creato sia Super Meat Boy che The Binding of Isaac. Tenendo questo in mente, siamo naturalmente curiosi della qualità del suo nuovo titolo, Mewgenics."

Mina la Rifugiatrice



Genere: Piattaformaforma, Avventura

Sviluppatore: Giochi del Yach Club

Editore: Giochi del Yacht Club

Data di uscita: Sconosciuto

Link al sito web



"Mina The Hollower è un po' come la "nuova Silksong"; Lo vedremo mai? Non è chiaro se e quando, ma speriamo davvero che arrivi in qualche momento di quest'anno. L'omaggio all'era Game Boy Color è così meravigliosamente accogliente."

MIO: Memorie in orbita



Genere: Metroidvania, Platform

Sviluppatore: Douze Dixiémes

Editore: Focus Entertainment

Data di uscita: 20 gennaio

Link al sito web



"MIO: Memories in Orbit potrebbe benissimo essere il successo sorpresa di quest'anno. Esteticamente, è un dieci su dieci, e meccanicamente e dal gameplay sembra davvero che sarà fantastico sotto ogni aspetto. Speriamo in una partita di prim'ordine!"

Mixtape



Genere: Avventura

Sviluppatore: Beethoven e Dinosauro

Editore: Annapurna Interactive

Data di uscita: Sconosciuto

Link al sito web



"Mixtape è un gioco che molti di noi nel team editoriale aspettano davvero con ansia. Con una colonna sonora da non scherzare, uno stile visivo impressionante e una storia che vogliamo davvero vivere, non vediamo l'ora di immergerci nell'epopea giovanile di Beethoven e Dinosaur."

Moomintroll: Il calore dell'inverno



Genere: Avventura, Punta e Clicca

Sviluppatore: Hyper Games

Editore: Hyper Games, Kakehashi Games

Data di uscita: Sconosciuto

Link al sito web



"Con Snufkin: Melody of Moominvalley, Hyper Games ha dimostrato che è davvero possibile creare giochi di alta qualità basati sulle vecchie storie accoglienti di Tove Jansson. Tutto indica che Winter's Warmth offrirà un'esperienza simile e forse/speriamo anche migliore del suo predecessore."

La prima parte, con altri indie caldi, si trova a questo link.

Hai già trovato qualche titolo da aggiungere alla tua lista dei desideri personale?