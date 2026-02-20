I 5 migliori giochi di Resident Evil di tutti i tempi

HQ

Come autoproclamata Regina di Resident Evil, iniziata con l'arrivo di Resident Evil Requiem, ho pensato di elencare i miei primi cinque dalla fantastica serie horror di Capcom, Resident Evil, che ha visto la luce per la prima volta nel 1996. Con il nono capitolo previsto per il 27 febbraio, siete pronti?

5. Remake di Resident Evil 3 Nemesis

Il terzo capitolo della serie di Capcom sulla subdola casa farmaceutica Umbrella ci ha riportati a Raccoon City, due mesi dopo Resident Evil 1 e il giorno prima del disastro in Resident Evil 2. È stato in questa partita che noi, fan fedeli, abbiamo potuto provare cosa significasse davvero farsi la pipì in una partita quando ci siamo seduti in quella che pensavamo fosse la sicurezza e Nemesis è apparso attraverso il muro come Jack Nicholson in Shining e ci ha mostrato che la sicurezza ormai non esisteva più.

Nessun posto era più sicuro per riprendere fiato, e fu con il cuore che batteva forte, costantemente inseguito dall'uomo con troppa gomma e pochi denti, che ci fecemmo strada troppo in fretta verso il suono dei suoi S.T.A.R.S. che ringhiavano. Nonostante il formato ridotto rispetto all'originale, Resident Evil 3 Remake è un'avventura davvero divertente, anche se era un po' breve per i miei gusti. Un Resident Evil non può mai essere abbastanza lungo.

Ho davvero amato l'ambiente urbano in Resident Evil 3.

4. Veronica di Resident Evil Code

Il gioco, che si svolgeva tra RE2 e RE3, ci ha portato da Raccoon City oltre il mare fino alla piccola terra di Rockford Island, che fungeva da prigione per chi doveva essere nascosto da Umbrella per l'eternità, ed è qui che ci ritroviamo nel ruolo di Claire Redfield nella sua ricerca del fratello scomparso Chris. Il gioco è sicuramente uno di quei Resident Evil che penso non abbia ricevuto abbastanza credito per quanto fosse dannatamente buono, e spesso viene dimenticato quando si parla della serie. Ma per me, è stato il gioco che mi ha quasi fatto spendere una fortuna per un Dreamcast perché non volevo perdermi il gioco.

È stato anche uno dei giochi di Resident Evil che mi ha davvero sorpreso per la sua grafica incredibilmente bella e che mi è sembrato un po' avanti rispetto al suo tempo. La storia con i due gemelli pazzi, Alfred e Alexia Ashford, è stata incredibilmente divertente, e ricordo la gioia che provavo quando pensavo che il gioco stesse per finire, solo per vedere che continuasse e si aprisse una parte completamente nuova. Code Veronica aveva ancora quello dolce spirito vecchio stile Resident Evil con enigmi e spaventi prima di prendere una direzione diversa, cosa apprezzata.

Chris, ci sei?!

3. Remake di Resident Evil 1

È stato con questo primo gioco che Capcom ha fatto la storia, quando sono riusciti a spolverare nemici che avevamo visto l'ultima volta in Evil Dead di Sam Raimi e a trasformare gli zombie in qualcosa che ci avrebbe terrorizzati tutti per molti anni a venire.

Qui, però, erano un po' più spente e lente nella caccia alla carne umana, ma perché affrettarsi? Dopotutto, avevano i loro compagni, i Cacciatori e i Crimson Heads, che erano più veloci indietro alle prede che decidevano di scappare per salvarsi la vita. Ed è quello che abbiamo fatto. Scappavamo per salvarci la vita da qualche Hunter occasionale, e troppo spesso finiva allo stesso modo, con una morte violenta. I Crimson Heads erano anche nemici incredibilmente fantastici che tenevano noi vecchi fox sulle spine quando zombie già uccisi tornavano improvvisamente in vita, e ora parliamo di zombie sotto crack finché non ci siamo resi conto che dovevano essere bruciati per morire.

Ho amato ogni minuto del gioco, l'atmosfera meravigliosa che mi teneva con il fiato sospeso, gli enigmi che tenevano il mio cervello all'erta e i nemici che facevano battere il mio cuore come se avessi corso una maratona. Il più memorabile? Il boss serpente, sicuramente. Non lo dimenticherò mai.

Resident Evil 1, qui è iniziato tutto.

2. Resident Evil 4

Non volevo davvero che mi piacesse Resident Evil 4 quando è uscito. Dopotutto, è stato un grande cambiamento rispetto ai giochi che amavo tanto, e sono sempre scettico sul cambiamento quando qualcosa è buono. I miei amati zombie erano stati sostituiti da spagnoli arrabbiati con forconi, e tutto ciò ricordava molto un viaggio charter fallito a Maiorca nel 1997, quando per caso attraversammo un uliveto e ci trovammo davanti uomini arrabbiati con le vanghe...

Ma il gioco mi è piaciuto, e più avanzavo nella storia, più vedevo i resti del mio amato Resident Evil. Certo, c'era più azione che horror, e richiedeva un po' di più da te come giocatore quando si trattava di essere vigili, ma il quarto capitolo è stato come un treno fuori controllo, un pugno in faccia all'azione, e io volevo di più. È anche qui che è apparso il primo uomo motosega di Resident Evil con un sacco di iuta sulla testa, e quel maledetto nemico ha sempre fatto a pezzi il mio coraggio così piccolo. Appena ho sentito il rumore del motore, ho voluto piangere per mia mamma, e il dottor Salvatore è uno dei boss più indimenticabili che abbia mai affrontato.

Il dottor Salvatore sta cercando di far Leon qualche centimetro più corto!

1. Remake di Resident Evil 2

Per me, questo è il re di tutti i giochi Resident Evil. Forse sono di parte perché è stato il primo a cui ho giocato, ed è stato anche qui che ho avuto la sensazione di essere colpito in padella e di essermi svegliato innamorato di un gioco (l'originale). È il gioco che mi ha preso per mano mentre giocavo contento a Spyro the Dragon e raccoglievo diamanti, e invece mi ha mostrato quanto fosse più divertente abbattere i nemici con un fucile a pompa che con il fuoco, ed è il gioco che mi ha fatto apprezzare un nuovo genere da un giorno all'altro. E wow, che partita è stata.

E fatto in modo così intelligente che hai potuto viverlo da due angolazioni diverse, rendendo così evidente il valore di rigiocabilità. Mr. X mi ha fatto sedere e nascondermi come un vero codardo nella stanza degli ospiti innumerevoli volte, e Lickers mi ha fatto correre istericamente per i corridoi senza alcun piano o tattica. È lì che ho incontrato il mio personaggio preferito, Leon. S Kennedy, e lui è presente da un po' di tempo ormai, e se posso dirlo io, sta invecchiando con stile. Per me, Resident Evil 2 Remake è il chiaro preferito nella mia lista di Resident Evil e mi sarà sempre vicino al cuore. Un perfetto mix di paura, azione, storia, personaggi straordinari e una gamma completamente unica di nemici che non smette mai di sorprendere.

Resident Evil 2 è sicuramente uno dei miei preferiti.

Vorrei anche dare un piccolo premio di consolazione a un gioco di Resident Evil che non ha ricevuto l'attenzione che penso meriti, ovvero Resident Evil 5. Il gioco che ci ha portati alla luce del sole e che comunque è riuscito a farci battere il polso. Personalmente adoravo il fatto che si potesse giocare in cooperativa, e ancora oggi penso che questo sia uno dei giochi co-op più divertenti che abbia mai giocato con il mio partner di gioco ai tempi. Più giochi di Resident Evil dovrebbero offrire l'opportunità di condividere l'esperienza con qualcun altro comodamente dal tuo divano. Dà anche ai più timidi tra noi un po' più di coraggio.

Uno dei giochi cooperativi più divertenti!

Come potete vedere, i titoli più recenti sono evidenti per la loro assenza, e so che molti di voi stimano molto il settimo gioco. Io, invece, non ho mai davvero classificato quei giochi come Resident Evil. Per me, quei giochi avrebbero potuto chiamarsi come se fossero e avrebbero potuto essere giochi horror stand-alone. Ma per me, Capcom ha perso di vista cosa fosse davvero Resident Evil. Non solo la trama e la storia, ma anche la sensazione. Prima, non serviva molto per creare l'atmosfera giusta. Un corridoio bagnato di sangue e una lampada che tremolava nel buio. Passi trascinati e urla che svaniscono. Sapevi che c'era qualcosa là fuori, ma non sapevi dove o cosa.

Dovevi semplicemente andare avanti e affrontare ciò che ti spaventava da morire, un passo alla volta. E questa era parte della bellezza dei giochi, non sapere mai cosa aspettarsi. Tutto questo è svanito con il settimo capitolo per me, quando tutto è diventato troppo strano e il ritmo troppo frenetico. Grazie al cielo per le malvagie aziende farmaceutiche che segretamente creano mostri. Per fortuna ci sono enigmi che ti permettono di riprendere fiato per un momento così i nervi non si sfilacciano. Grazie al cielo per i personaggi ben sviluppati che hai seguito e per cui hai fatto il tifo. Quindi, se ti stavi chiedendo perché Ethan Winters, la famiglia Baker, i vampiri o i licantropi non fossero nella mia lista, ora lo sai.

La famiglia Baker, direttamente da Il massacro della motosega.

Come sarebbe la tua lista?