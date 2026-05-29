I 64 giocatori di scacchi invitati per la Esports Nations Cup sono stati nominati

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Sebbene gli scacchi avranno un posto alla Coppa del Mondo di Esports in estate, avranno anche un ruolo anche alla Coppa delle Nazioni di Esports a novembre. Questo evento sarà incentrato sull'azione nazione contro nazione piuttosto che su club contro club o giocatore contro giocatore, il che significa che i vari partecipanti all'Esports Nations Cup rappresenteranno il loro paese.

A tal fine, ora conosciamo i 64 giocatori di scacchi confermati che sono stati invitati al festival che si terrà a Riyadh, Arabia Saudita, tra il 2 e il 29 novembre, supponendo che il conflitto in Medio Oriente in corso sia risolto entro allora... L'elenco completo degli invitati e i paesi che rappresentano può essere visto di seguito, con una nota aggiuntiva che il torneo di scacchi si terrà specificamente tra il 2 e l'8 novembre.