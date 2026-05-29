Gamereactor

  •   Italiano

Accedi
Gamereactor
esports

I 64 giocatori di scacchi invitati per la Esports Nations Cup sono stati nominati

La maggior parte dei migliori giocatori provenienti da tutto il mondo sarà presente e rappresenterà i rispettivi paesi.

HQ

Sebbene gli scacchi avranno un posto alla Coppa del Mondo di Esports in estate, avranno anche un ruolo anche alla Coppa delle Nazioni di Esports a novembre. Questo evento sarà incentrato sull'azione nazione contro nazione piuttosto che su club contro club o giocatore contro giocatore, il che significa che i vari partecipanti all'Esports Nations Cup rappresenteranno il loro paese.

A tal fine, ora conosciamo i 64 giocatori di scacchi confermati che sono stati invitati al festival che si terrà a Riyadh, Arabia Saudita, tra il 2 e il 29 novembre, supponendo che il conflitto in Medio Oriente in corso sia risolto entro allora... L'elenco completo degli invitati e i paesi che rappresentano può essere visto di seguito, con una nota aggiuntiva che il torneo di scacchi si terrà specificamente tra il 2 e l'8 novembre.


  1. NORVEGIA - Magnus Carlsen

  2. BIELORUSSIA - Denis Lazavik

  3. POLONIA - Jan-Krzysztof Duda

  4. FRANCIA - Alireza Firouzja

  5. STATI UNITI - Hikaru Nakamura

  6. INDIA - Nihal Sarin

  7. RUSSIA - Ian Nepomniachtchi

  8. IRAN - Sina Movahed

  9. UZBEKISTAN - Nodirbek Abdusattorov

  10. SERBIA - Alexey Sarana

  11. GERMANIA - Vincent Keymer

  12. CINA - Yangyi Yu

  13. UCRAINA - Olexandr Bortnyk

  14. ARMENIA - Haik M. Martirosyan

  15. VIETNAM - Tuan Minh Le

  16. MESSICO - Jose Eduardo Martinez Alcántara

  17. RONIA - Bogdan-Daniel Deac

  18. GRECIA - Nikolas Theodorou

  19. PERÙ - Renato Terry

  20. PAESI BASSI - Benjamin Bok

  21. ARGENTINA - Faustino Oro

  22. AZERBAIGIAN - Mahammad Muradli

  23. CILE - Cristobal Henriquez Villagra

  24. SVESIA - Nils Grandelius

  25. KAZAKISTAN - Rinat Jumabayev

  26. SPAGNA - David Anton Guijarro

  27. EGITTO - Bassem Amin

  28. BOSNIA ED ERZEGOVINA - Bojan Maksimovic

  29. ISRAELE - Nitzan Steinberg

  30. INDONESIA - Yoseph Theolifus Taher

  31. EMIRATI ARABI UNITI - A.R. Saleh Salem

  32. SLOVENIA - Vladimir Fedoseev

  33. SVIZZERA - Alexandra Kosteniuk

  34. BRASILE - Luis Paulo Supi

  35. ITALIA - Luca Moroni Jr.

  36. REPUBBLICA CECA - David Navara

  37. DAMARCA - Jonas Buhl Bjerre

  38. TURKIYE - Vahap Sanal

  39. URUGUAY - Georg Meier

  40. IRLANDA - Stephen Jessel

  41. UNGHERIA - Sanan Sjugirov

  42. BELGIO - Kobe Vandenhole

  43. GEORGIA - Erekle Tabatadze

  44. GRAN BRETAGNA - Frederick Waldhausen Gordon

  45. LITUANIA - Gleb Pidluznij

  46. CANADA - Eric Hansen

  47. LETTONIA - Georgijs Germanovs

  48. NEPAL - Purushottam Silwal

  49. AUSTRIA - Peter Balint

  50. SIRIA - Talab Rami

  51. FINLANDIA - Mika Karttunen

  52. CUBA - Lennis Martinez Ramirez

  53. VENEZUELA - Sebastian Francisco Borges Oliveros

  54. SLOVACCHIA - Mykola Domanskiy

  55. ESTONIA - Mai Narva

  56. LIBANO - Tomba Maroun

  57. MALAYSIA - Jun Ying Tan

  58. BULGARIA - Volen Dyulgerov

  59. BOLIVIA - Maveric Mayta Aiza

  60. ZAMBIA - Rafael Sharon

  61. COLOMBIA - Jesús Marcial Torres Cueto

  62. LUSSEMBURGO - Nicolas Bourg

  63. FILIPPINE - Deniel Causo

  64. HONG KONG, CINA - Lut Yin Luke Lau

I 64 giocatori di scacchi invitati per la Esports Nations Cup sono stati nominati


Caricamento del prossimo contenuto