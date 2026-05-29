I 64 giocatori di scacchi invitati per la Esports Nations Cup sono stati nominati
La maggior parte dei migliori giocatori provenienti da tutto il mondo sarà presente e rappresenterà i rispettivi paesi.
Sebbene gli scacchi avranno un posto alla Coppa del Mondo di Esports in estate, avranno anche un ruolo anche alla Coppa delle Nazioni di Esports a novembre. Questo evento sarà incentrato sull'azione nazione contro nazione piuttosto che su club contro club o giocatore contro giocatore, il che significa che i vari partecipanti all'Esports Nations Cup rappresenteranno il loro paese.
A tal fine, ora conosciamo i 64 giocatori di scacchi confermati che sono stati invitati al festival che si terrà a Riyadh, Arabia Saudita, tra il 2 e il 29 novembre, supponendo che il conflitto in Medio Oriente in corso sia risolto entro allora... L'elenco completo degli invitati e i paesi che rappresentano può essere visto di seguito, con una nota aggiuntiva che il torneo di scacchi si terrà specificamente tra il 2 e l'8 novembre.
- NORVEGIA - Magnus Carlsen
- BIELORUSSIA - Denis Lazavik
- POLONIA - Jan-Krzysztof Duda
- FRANCIA - Alireza Firouzja
- STATI UNITI - Hikaru Nakamura
- INDIA - Nihal Sarin
- RUSSIA - Ian Nepomniachtchi
- IRAN - Sina Movahed
- UZBEKISTAN - Nodirbek Abdusattorov
- SERBIA - Alexey Sarana
- GERMANIA - Vincent Keymer
- CINA - Yangyi Yu
- UCRAINA - Olexandr Bortnyk
- ARMENIA - Haik M. Martirosyan
- VIETNAM - Tuan Minh Le
- MESSICO - Jose Eduardo Martinez Alcántara
- RONIA - Bogdan-Daniel Deac
- GRECIA - Nikolas Theodorou
- PERÙ - Renato Terry
- PAESI BASSI - Benjamin Bok
- ARGENTINA - Faustino Oro
- AZERBAIGIAN - Mahammad Muradli
- CILE - Cristobal Henriquez Villagra
- SVESIA - Nils Grandelius
- KAZAKISTAN - Rinat Jumabayev
- SPAGNA - David Anton Guijarro
- EGITTO - Bassem Amin
- BOSNIA ED ERZEGOVINA - Bojan Maksimovic
- ISRAELE - Nitzan Steinberg
- INDONESIA - Yoseph Theolifus Taher
- EMIRATI ARABI UNITI - A.R. Saleh Salem
- SLOVENIA - Vladimir Fedoseev
- SVIZZERA - Alexandra Kosteniuk
- BRASILE - Luis Paulo Supi
- ITALIA - Luca Moroni Jr.
- REPUBBLICA CECA - David Navara
- DAMARCA - Jonas Buhl Bjerre
- TURKIYE - Vahap Sanal
- URUGUAY - Georg Meier
- IRLANDA - Stephen Jessel
- UNGHERIA - Sanan Sjugirov
- BELGIO - Kobe Vandenhole
- GEORGIA - Erekle Tabatadze
- GRAN BRETAGNA - Frederick Waldhausen Gordon
- LITUANIA - Gleb Pidluznij
- CANADA - Eric Hansen
- LETTONIA - Georgijs Germanovs
- NEPAL - Purushottam Silwal
- AUSTRIA - Peter Balint
- SIRIA - Talab Rami
- FINLANDIA - Mika Karttunen
- CUBA - Lennis Martinez Ramirez
- VENEZUELA - Sebastian Francisco Borges Oliveros
- SLOVACCHIA - Mykola Domanskiy
- ESTONIA - Mai Narva
- LIBANO - Tomba Maroun
- MALAYSIA - Jun Ying Tan
- BULGARIA - Volen Dyulgerov
- BOLIVIA - Maveric Mayta Aiza
- ZAMBIA - Rafael Sharon
- COLOMBIA - Jesús Marcial Torres Cueto
- LUSSEMBURGO - Nicolas Bourg
- FILIPPINE - Deniel Causo
- HONG KONG, CINA - Lut Yin Luke Lau