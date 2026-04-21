I Am Legend sequel con Michael B. Jordan e Will Smith che si assicura il regista

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I Am Legend 2 ha appena fatto un grande passo avanti verso la realtà. Il sequel del film del 2007 è stato confermato per la prima volta nel 2024, con si parlava del ritorno di Will Smith in qualche aspetto, oltre a Michael B. Jordan come protagonista del film.

Ora abbiamo anche un aggiornamento sul regista del film. Collider ha parlato con Steven Caple Jr., che ha confermato che dirigerà il film per la Warner Bros. Caple Jr. sta anche lavorando a diversi progetti della Paramount e ora sta lavorando al remake di Man on Fire su Netflix. Non è chiaro dove I Am Legend 2 si colloci nel suo fitto programma, ma è in lavorazione.

Anche Akiva Goldsman, che ha scritto il film originale, torna per il sequel. Tuttavia, questo non sarà nemmeno lontanamente confuso come il ritorno di Smith per alcuni spettatori. Tuttavia, viene spiegato che per il sequel i registi utilizzeranno il finale alternativo del film originale, che seguiva più da vicino la fine del libro di Richard Matheson del 1954. Invece di andarsene in un incendio di gloria, il personaggio di Smith fu lasciato a convivere con la scoperta che i mostri che aveva imparato a odiare non erano macchine da guerra senza cervello, ma persone che erano cresciute come società dalla caduta dell'umanità. Sarà interessante vedere come questo tema continuerà nel sequel, realizzato circa 20 anni dopo.