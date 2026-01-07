I B-52 ricevono nuova vita: Boeing vince un accordo da 2 miliardi di dollari per rimotorizzare l'iconico bombardiere statunitense

HQ

L'Aeronautica Militare degli Stati Uniti ha assegnato a Boeing un contratto da 2 miliardi di dollari per iniziare a sostituire i motori dei suoi bombardieri B-52 Stratofortress, lanciando così una modernizzazione radicale di uno degli aerei più duraturi nella storia militare.

Secondo l'accordo, Boeing rimotorizzerà i primi due B-52H con nuovi motori Rolls-Royce F130 e condurrà test estesi, dando il via al Commercial Engine Replacement Program. L'aggiornamento è centrale nei piani per mantenere il bombardiere vecchio di sei decenni in volo fino a metà secolo, potenzialmente vicino al suo centesimo compleanno.

L'aereo rimotorizzato sarà infine rinominato B-52J, parte di una revisione più ampia che si prevede costerà quasi 50 miliardi di dollari. Accanto ai nuovi motori, i jet riceveranno radar moderni, avionica aggiornata, cockpit digitali, comunicazioni migliorate e nuove ruote e freni.

L'Aeronautica prevede di affidarsi a una futura flotta di bombardieri ancorata a B-52 aggiornati e al nuovo B-21 Raider stealth, mentre ritirerà il B-1 e il B-2 negli anni '30 con l'aumento dei costi di manutenzione. I lavori sul primo velivolo avranno luogo in diversi stati degli Stati Uniti, con il completamento previsto per il 2033, una pietra miliare per trasformare un cavallo da battaglia della Guerra Fredda in una pietra angolare della futura potenza aerea americana.

Difesa Boeing su X:

Grazie, @USAirForce, per la vostra collaborazione nel continuare lo sviluppo del Programma di Sostituzione Commerciale del Motore B-52. Questa fase si concentra sulla modifica e sul test in volo di due aerei B-52 prima della produzione completa per aumentare l'efficienza, l'autonomia e la durata operativa dell'aereo.