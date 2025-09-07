I bagarini colpiscono ancora: le cover di Ghost of Yotei per PS5 Pro sono sparite in pochi secondi

HQ

Gli scalper - il flagello dell'universo - hanno ancora una volta colpito e rovinato una versione limitata. Purtroppo, questo è qualcosa a cui molti di noi si sono abituati. E non solo nei giochi e nelle console, ma anche in innumerevoli altri mercati. Non è una novità e sin dal lancio di PlayStation 5 e Xbox Series X/S, i fan hanno ripetutamente visto prodotti limitati scomparire in pochi secondi, per poi riapparire su eBay a prezzi scandalosi. L'ultima vittima: le piastre PS5 Pro a tema Ghost of Yotei.

Queste copertine in edizione speciale, vendute esclusivamente attraverso il negozio di Sony per $ 65, sono apparse a malapena online prima di essere sparite di nuovo. Nel giro di un solo minuto il titolo è stato spazzato via e abbastanza presto, le inserzioni hanno iniziato a inondare eBay per un prezzo compreso tra $ 230 e $ 500. In breve, più o meno lo stesso costo di una PlayStation 5 al momento del lancio.

Su Reddit, i thread si sono rapidamente riempiti di post frustrati e sconfitti. Un utente ha ammesso di aver smesso completamente di provarci, affermando che "non puoi comprare nulla dal sito di Sony senza bot o intervento divino". Altri sono d'accordo, sottolineando che i bagarini (come sempre) stanno rovinando l'esperienza per i veri giocatori.

Questo problema non è certo esclusivo di Sony. All'inizio di quest'anno, Nvidia ha affrontato lo stesso identico problema con il lancio della sua serie RTX 50. Anche i fan di Games Workshop e Warhammer 40,000 sono stati duramente colpiti dalla stessa cultura scalper. La frustrazione sta montando in tutto il mondo e i fan chiedono un cambiamento.

La domanda ora è: come possono le aziende proteggere se stesse - e i loro clienti - da bot e scalper? Forse è giunto il momento di abbandonare del tutto il concetto di edizioni limitate? Questi prodotti dovrebbero smettere completamente di essere venduti online o c'è un altro modo per editori e produttori di difendere le loro comunità da questo ciclo infinito?