I bassi livelli dell'acqua sul Reno continuano a disturbare la navigazione in Germania

HQ

Come riportato due settimane fa, il livello dell'acqua sul fiume Reno sta influenzando il trasporto merci in Germania. Ora Reuters aggiorna che la situazione sta peggiorando.

La pioggia del fine settimana è stata più debole del previsto, disturbando ulteriormente la navigazione in Germania. Il punto chiave di strozzatura di Kaub è previsto che diminuirà ulteriormente nei prossimi giorni, riducendo la quantità di carico che le navi cargo possono trasportare in modo sicuro. Le navi non si fermano e continuano a muoversi, ma spesso con carichi molto piccoli per motivi di sicurezza. Alcune navi navigano solo al 15-20% o anche meno, costringendo il carico a essere distribuito, il che aumenta i costi e potenzialmente spinge parte del trasporto merci su strada.

La disgregazione sta diventando più costosa per l'industria tedesca quest'estate. I costi delle chiatte cisterna da Rotterdam a Karlsruhe sono triplicati nell'attuale mese di luglio, influenzando materie prime come cereali, minerali e prodotti petroliferi.