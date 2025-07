I biglietti The Odyssey di Christopher Nolan si esauriscono in poche ore

In quella che sembra essere la prima volta nella storia del cinema, un film ha avuto i suoi biglietti in vendita un anno prima del suo debutto nelle sale. E poi quei biglietti sono andati esauriti in poche ore. L'hype di Christopher Nolan nei confronti di Oppenheimer lo ha reso il regista dell'industria cinematografica in questo momento, come dimostrato dall'eccitazione intorno a The Odyssey.

L'adattamento di Nolan del classico di Omero ha rilasciato solo un paio di immagini finora, eppure a un anno dall'uscita ha ancora esaurito 16 siti IMAX negli Stati Uniti. Entro un'ora dall'inizio della vendita dei biglietti, The Hollywood Reporter afferma che il 95% di essi era esaurito.

Ora sono tutti spariti nella loro interezza. Già, le persone stanno individuando biglietti che vanno su eBay per $ 300- $ 400, nonostante inizialmente costino circa $ 30 per biglietto. I bagarini che entrano nel mondo dei biglietti del cinema non sembrano essere la cosa migliore, ma dovremo vedere se altri film riusciranno a suscitare livelli di clamore simili, al punto che i fan stanno effettivamente preordinando i biglietti.

The Odyssey di Christopher Nolan uscirà il 17 luglio 2026.