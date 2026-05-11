I bilanci della difesa mondiale raggiungono nuovi massimi mentre continua l'aumento della spesa

HQ

Il mondo continua a spendere ingenti somme di denaro per forze militari ed equipaggiamenti, raggiungendo nuovi livelli record nel 2025. Questo secondo i dati dell'Istituto Internazionale per la Ricerca sulla Pace di Stoccolma, che ha rilevato che la spesa globale per la difesa lo scorso anno ha ammontato a 2.887 trilioni di dollari.

Questa tendenza persiste da oltre un decennio, con la spesa in costante aumento, e il rapporto mostra anche che i primi cinque paesi (Stati Uniti, Cina, Russia, Germania e India) insieme rappresentavano quasi il 60 percento della spesa mondiale totale per la difesa.

L'India ha mantenuto la sua posizione di quinto spendente militare al mondo dopo che il bilancio della difesa del paese è aumentato dell'8,9 percento, raggiungendo i 92,1 miliardi di dollari durante l'anno. Secondo il SIPRI, l'aumento è collegato, tra le altre cose, alle continue tensioni e conflitti con il Pakistan lo scorso anno.

Gli Stati Uniti rimangono in cima alla spesa militare, con un totale di 954 miliardi di dollari, nonostante una diminuzione rispetto all'anno precedente. Il rapporto ha inoltre rilevato che la spesa per la difesa europea è aumentata drasticamente lo scorso anno, principalmente a causa delle tensioni e della continua guerra di aggressione russa in Ucraina.