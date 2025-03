I blocchi africani ampliano gli sforzi di mediazione nel conflitto in Congo

HQ

Le ultime notizie sulla Repubblica Democratica del Congo . Nel tentativo di intensificare gli sforzi per risolvere l'escalation di violenza nel Congo orientale, i blocchi politici dell'Africa meridionale e orientale hanno ampliato il loro team di mediazione.

Il nuovo comitato, che comprende ex capi di Stato di spicco come il nigeriano Olusegun Obasanjo e il sudafricano Kgalema Motlanthe, è stato nominato per facilitare i colloqui di pace dopo i recenti progressi del gruppo ribelle M23.

Nonostante le battute d'arresto diplomatiche, tra cui la mancata partecipazione dei ribelli ai colloqui in Angola, i leader regionali rimangono impegnati per una risoluzione politica. Per ora, resta da vedere se questi nuovi sforzi possono portare una pace duratura nella regione.