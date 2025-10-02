I boss di Resident Evil Requiem richiedono acutezza e sono "più simili a Resident Evil e 2"

HQ

Ovviamente sarebbe stato bello godersi Resident Evil Requiem giusto in tempo per Halloween, ma sfortunatamente non sarà così. Invece, uscirà il 27 febbraio del prossimo anno.

Il fatto che il lancio si stia avvicinando è evidente dalle crescenti rivelazioni di Capcom sul gioco e sulla sua struttura, e ora il direttore del gioco Koshi Nakanishi ha spiegato come sono impostati i combattimenti contro i boss del gioco. In un'intervista con Automaton, afferma che non dovremmo aspettarci battaglie intense e su larga scala contro avversari che possono essere sconfitti solo da una pesante potenza di fuoco:

"Certo, ci saranno battaglie con i boss. Tuttavia, piuttosto che sconfiggere i nemici in modo appariscente man mano che si procede nel gioco, come nei giochi che enfatizzano l'azione di sparatoria, lo stile è più simile a Resident Evil e Resident Evil 2, in cui i giocatori espandono la loro area di esplorazione in uno spazio chiuso e superano gli ostacoli usando il loro ingegno.

In breve, sembra che avrai bisogno delle tue cellule cerebrali tanto quanto delle tue munizioni durante i combattimenti con i boss, il che si spera porterà a battaglie più interessanti, piuttosto che spugne di proiettili che devono essere alimentate con piombo caldo. Cosa ne pensa?