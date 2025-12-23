I Boston Celtics ottengono una grande rimonta con una prestazione stellare di un rookie spagnolo

HQ

I Boston Celtics hanno realizzato una spettacolare rimonta contro gli Indiana Pacers, salvando uno svantaggio di 20 punti e vincendo 103-95. Nel terzo quarto, la "seconda unità" dei Celtics ha fatto un parziale di 19-5 dopo che l'allenatore Joe Mazulla ha sostituito i titolari. I giocatori sostituti hanno avuto l'energia per inclinare la bilancia a loro favore, anche se Jaylen Brown ha nuovamente offerto una grande prestazione, segnando oltre 30 punti per la settima partita consecutiva.

Nel frattempo, il rookie spagnolo Hugo González (solo 19 anni) ha giocato il più lungo della squadra (37 minuti) e ha avuto un plus/minus di +21 quando era in campo. I tifosi dei Boston Celtics stanno iniziando a conoscere il suo nome, dato che la sua presenza è aumentata drasticamente nell'ultimo mese e, oltre alle sue capacità difensive, ha aiutato la squadra con sei punti, due stoppate e 11 rimbalzi.

Dopo la partita, González ha ricevuto una ovazione dai tifosi dei Celtics e le lodi sono continuate sui social media, con Dan Greenberg, giornalista NBA per Barstool Sports, che ha descritto Hugo come "l'affare del draft NBA 2025", mentre alcuni tifosi di Boston hanno persino cercato di parlare un po' di spagnolo nei commenti al suo ultimo post.

Pensi che Hugo González diventerà una futura stella della NBA?