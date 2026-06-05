I bot hanno ora fatto passare il traffico umano online

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Il CEO e cofondatore di Cloudflare, Matthew Prince, lo ha ora dichiarato. I bot hanno fatto passare il traffico umano online, come riportato da Tom's Hardware. Le richieste HTTP bot vs. umane sono ora suddivise 57,5% contro 42,5%, secondo gli ultimi dati di Cloudflare.

Il rapido aumento del "traffico internet agente" significa che i bot hanno ora portato il traffico umano online per la prima volta nella storia di internet. In precedenza si aspettava che il crossover avvenisse nel 2027.

Cloudflare sostiene che questi agenti IA siano online a fare cose come leggere le pagine dei prodotti, controllare i prezzi, svolgere compiti a più passaggi online come confrontare voli, estrarre e indicizzare contenuti web e agire come assistenti personali per ordinare cibo, confrontare e fare acquisti, e gestire le interazioni con il servizio clienti.

Va notato che le metriche Cloudflare misurano le richieste HTTP e non l'engagement. Le persone in carne e ossa restano i principali utenti del web in termini di tempo totale dedicato all'uso delle app, allo streaming e ai feed a scorrimento infinito. Questi mezzi semplicemente non generano lo stesso volume di richieste di caricamento rapido delle pagine degli agenti automatici.

E che dire della suddivisione del traffico umano/bot di Cloudflare per paese? Il traffico più controllato dai bot proviene dall'isola di Gibilterra (92,1%), seguita da Singapore (76,4%) e poi dall'Iran (76,4%). L'elevato numero di bot in Iran potrebbe derivare dall'uso intensivo di VPN con strumenti automatici di scraping e bypass. L'Iran è anche un punto caldo per attività di bot dannosi.