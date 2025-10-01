I Boyzone si riuniranno per "il loro più grande spettacolo da headliner di sempre" nel giugno 2026

HQ

È stato rivelato che la boy band irlandese Boyzone si riunirà ufficialmente per la terza volta nell'estate del 2026. Dopo essersi prima separati all'inizio del millennio e poi essersi riformati e separati di nuovo alla fine degli anni 2020, la band tornerà insieme per uno spettacolo finale da headliner noto come One For The Road.

Lo spettacolo si svolgerà presso lo stadio di Arsenal Football Club, Emirates Stadium, dove Boyzone si esibiranno insieme per la prima volta dal 2019 in quello che viene soprannominato "il loro più grande spettacolo da headliner di sempre".

La band ha rilasciato una dichiarazione sulla notizia, aggiungendo: "L'amore che abbiamo sentito dai fan di tutto il mondo ci ha ispirato a creare l'esperienza definitiva insieme, come headliner del nostro spettacolo negli stadi. Noi quattro non vediamo l'ora di stare di nuovo insieme e goderci One For The Road".

I biglietti saranno in vendita per lo spettacolo la prossima settimana, il 10 ottobre alle 9:00 BST, per il pubblico, con la prevendita a partire dalle 10:00 BST del 7 ottobre.

