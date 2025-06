I BRIT Awards saranno ospitati a Manchester nel 2026 e nel 2027

HQ

In una svolta piuttosto sorprendente degli eventi, è stato annunciato che The BRIT Awards non si terrà a Londra nel 2026 o nel 2027. Lo spettacolo, che ha sede nella capitale del Regno Unito da quasi 50 anni di fila, lascerà la città per la "Capitale del Nord" per le sue prossime due cerimonie.

Questo è stato affermato in un comunicato stampa in cui si nota che questo sarà un "nuovo capitolo audace" per l'evento, che sta cercando di attingere alle "profonde e ricche radici musicali di Manchester". Per chi non lo sapesse, Manchester è la città che è considerata la patria di Oasis, The Smiths, The Stone Roses, Joy Division, New Order, Harry Styles, Happy Mondays, Take That, The 1975, Blossoms e Courteeners, tra molti altri.

Lo spettacolo del 2026 si terrà il 28 febbraio presso il Co-op Live Arena che ha recentemente ospitato anche l'evento PlayStation The Concert, con le date dell'evento del 2027 che seguiranno in un secondo momento. Resta da vedere se questo servirà come primo passo per vedere The BRIT Awards ospitati in diverse città del Regno Unito, ma il presidente e CEO Jason Iley MBE ha dichiarato quanto segue.

"Trasferirsi a Manchester, la casa di alcuni degli artisti più iconici e determinanti della nostra vita, rinvigorirà lo spettacolo e si baserà sull'eredità dei BRIT di celebrare e reinvestire nella musica di livello mondiale. Ospitare lo spettacolo a Manchester, con la sua vibrante storia culturale, cattura perfettamente lo spirito e l'energia dei BRIT Awards".

