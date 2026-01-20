I Buffalo Bills licenziano l'allenatore dopo la sconfitta nel turno divisionale NFL contro i Denver Broncos

HQ

Ogni singolo anno dal 2019 la storia è stata la stessa per il Buffalo Bills. La squadra AFC East nella NFL si è rivelata un problema per le squadre della stagione regolare, chiudendo costantemente le stagioni con tassi di vittorie positivi e ritrovandosi nei playoff. Ma nonostante questo successo, i playoff sono sempre stati strazianti per il Bills, con la squadra che non riusciva costantemente a raggiungere un Super Bowl.

Per molto tempo, molti hanno attribuito questo al dominio dei Kansas City Chiefs, con i Chiefs responsabili di quattro dei Bills sette eliminati ai Playoff dal 2019, ma quest'anno la stessa storia non è riuscita a verificarsi perché i Chiefs non sono riusciti a raggiungere i playoff. Molti dei colossi della AFC in realtà non lo fecero, e così la storia è diventata che quell'anno i Bills dovevano dimostrare il loro valore e andare fino alla fine, soprattutto con l'MVP in carica Josh Allen come quarterback. Ma hanno fallito di nuovo, perdendo contro i Denver Broncos 33-30 nel weekend, e ovviamente ci devono essere delle conseguenze...

L'allenatore capo Sean McDermott, che è a capo della Bills dal 2017, è stato licenziato. È una sorpresa considerando che i Bills non hanno mancato i playoff da sette stagioni e allo stesso modo non hanno avuto un record negativo in tutto questo periodo, ma le loro ambizioni sono più alte e, anche se Allen è ancora al suo massimo livello, la proprietà ha deciso che un cambio di allenatore è la scelta migliore nella speranza di diventare una sposa per una volta e non una damigella.

Parlando del licenziamento, il Bills proprietario Terry Pegula ha condiviso una dichiarazione (piena di errori di ortografia...) che diceva: "Sean ha contribuito a cambiare la mentalità di questa organizzazione ed è stato determinante per far diventare i Bills una squadra da playoff perenne. Rispetto tutto il lavoro, la lealtà e l'attenzione ai dettagli che ha mostrato per questo team e per la comunità."

Per quanto riguarda il prossimo futuro per il Bills, il general manager Brandon Beane (che resta con la squadra) è incaricato di trovare un nuovo capo allenatore.