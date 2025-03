I caccia svedesi JAS 39 Gripen fanno il loro debutto nella NATO

HQ

Le ultime notizie sulla Svezia . Il paese ha compiuto un passo notevole inviando sei dei suoi aerei da combattimento JAS 39 Gripen in Polonia, segnando la prima volta che gli aerei da combattimento del paese partecipano alla missione di polizia aerea rafforzata della NATO al di fuori dei propri confini.

Ciò sottolinea la crescente integrazione della Svezia nella NATO dopo la sua adesione nel marzo 2024. Con il Gripen progettato specificamente per contrastare le minacce russe, il dispiegamento evidenzia il crescente impegno dell'alleanza militare nella difesa dei propri confini.

Mentre l'Europa si prepara a un'ulteriore potenziale aggressione russa, i paesi europei stanno rafforzando la loro cooperazione in materia di difesa aerea, segnalando la disponibilità ad affrontare nuove sfide geopolitiche. Per ora, resta da vedere come si evolverà il ruolo dei Gripen all'interno della NATO.