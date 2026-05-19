I calciatori iraniani non sono in "condizioni fisiche adeguate" per la Coppa del Mondo, dice l'allenatore

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Parallelamente all'incertezza riguardo alla partecipazione dell'Iran ai Mondiali del prossimo mese, con tutte e tre le partite della fase a gironi negli Stati Uniti, Amir Ghalenoei, allenatore dell'Iran, ha dichiarato di non essere "pienamente soddisfatto del livello di prontezza dei giocatori", ma prevede di recuperare "circa il 20-25% di questa carenza" nel campo di allenamento inviato in Turchia. per le prossime due o tre settimane, come riportato da Reuters.

Ghalenoei non incolpa i giocatori: la guerra con Israele e Stati Uniti iniziata il 28 febbraio ha comportato la sospensione della stagione nazionale della Pro League del Golfo Persico, e non riprenderà fino a dopo la Coppa del Mondo. Dei 30 giocatori convocati per i Mondiali sabato, in una grande festa a Teheran, 22 giocano per club iraniani e sono inattivi da quasi tre mesi.

"Dobbiamo elevare i nostri giocatori nazionali al livello richiesto dal calcio moderno," ha aggiunto l'allenatore. "Per quanto riguarda il profilo d'età, credo che i nostri giocatori nazionali siano in una buona posizione, ma ci sono ancora aspetti da migliorare. Dobbiamo continuare il nostro lavoro nel campo turco con determinazione e ottimismo."

I primi test dell'Iran saranno un'amichevole contro il Gambia il 29 maggio e un'altra amichevole anch'essa in Turchia, oltre a un'amichevole contro Porto Rico nella loro base statunitense in Arizona, prima che inizi la sfida: Nuova Zelanda il 15 giugno, Belgio il 21 giugno a Los Angeles; e l'Egitto il 26 giugno a Seattle. Anche se, per i giocatori e lo staff iraniano, forse la vera sfida sarà entrare nel paese senza incidenti, cosa che la FIFA spera avvenga senza problemi, ma l'imprevedibile amministrazione Trump potrebbe non pensarla allo stesso modo...