I Campionati Europei di Rugby si concludono questo fine settimana in Spagna, con la Georgia puntando al nono titolo consecutivo

Lo stesso weekend in cui termina l'esclusivo Sei Nazioni (il torneo annuale di rugby in cui sono ammessi solo Inghilterra, Scozia, Galles, Irlanda, Francia e Italia), si conclude anche il Rugby European Championships, con le finali che si giocano questo fine settimana a Madrid.

Sette paesi partecipano a questa competizione: Belgio, Georgia, Germania, Paesi Bassi, Portogallo, Romania, Spagna e Svizzera, con quattro rimasti per la finale che si giocherà domenica 15 marzo.

Romania e Spagna si guadagneranno per prime la medaglia di bronzo allo Stadio Butarque di Leganés, alle 16:00 CET.

Successivamente, la finale si terrà nello stesso stadio, casa del club di calcio Leganés, con Georgia e Portogallo che giocherà alle 18:45 CET. La Georgia rimane la favorita, avendo vinto le ultime otto edizioni consecutive dal 2018 e 17 campionati complessivi. Il Portogallo ha perso contro la Georgia nel 2024 e ha vinto il torneo solo una volta, nel 2004; Anche la Spagna ha perso contro la Georgia lo scorso anno.