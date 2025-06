I Campionati Internazionali Nordamericani Pokémon si svolgeranno questo fine settimana

HQ

Se stai cercando un torneo di eSport da seguire il prossimo fine settimana, vale la pena ricordare che il Pokémon North America International Championships si svolgerà tra il 13 e il 15 giugno.

Questo importante evento vedrà giocatori provenienti da tutto il mondo dirigersi a New Orleans per competere in Pokémon Video Game Championships, Pokémon Trading Card Game, Pokémon Go e Pokémon Unite, e l'evento servirà anche come una delle ultime opportunità di qualificazione prima del World Championships previsto in California ad agosto.

Con l'avvicinarsi dell'evento, possiamo aspettarci che l'azione si svolga ogni giorno dal 13 al 15 giugno, con eventi che di solito iniziano alle 14:00 BST / 15:00 CEST. Per sintonizzarti, puoi andare qui.