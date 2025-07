I Campionati Mondiali di Scherma 2025 sono appena iniziati, e abbiamo già le prime medaglie

HQ

I migliori schermidori del mondo sono a Tbilisi, in Georgia, per i Campionati Mondiali di Scherma 2025, in programma dal 22 al 30 luglio. E già nella seconda giornata abbiamo le prime medaglie, dalla spada femminile al fioretto maschile. Hong Kong e Ucraina ottengono le prime medaglie d'oro.

Nella spada individuale femminile, l'ucraina Vlada Kharkova ha sconfitto l'estone Katrina Lehis 15-14. Le due finaliste hanno ricevuto medaglie di bronzo: Irina Embrish, anche lei estone, e Song Se-ra dalla Corea del Sud.

Nel fioretto individuale maschile, Ryan Choi di Hong Kong ha sconfitto lo schermidore russo Kirill Borodachev, che ha vinto l'argento. Uno schermidore francese, Maxime Pauty, ha vinto il bronzo e l'ungherese Gergő Szemes ha conquistato un altro bronzo come semifinalista.

I Campionati Mondiali di Scherma, che normalmente si tengono ogni anno, dureranno fino al 30 luglio, con le finali del fioretto femminile e della sciabola maschile e la prossima serie di medaglie che si svolgeranno sabato prossimo.