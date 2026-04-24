I campionati nazionali di qualificazione al Campionato Mondiale Europeo 2026 Yu-Gi-Oh! iniziano questo fine settimana
I membri del pubblico possono partecipare e guadagnarsi la possibilità di partecipare alle qualificazioni per i Campionati Mondiali, e persino al Campionato Mondiale stesso.
È il momento di d-d-d-duellare! Questo fine settimana inizia la tappa europea delle Qualificazioni al Campionato Mondiale 2026 Yu-Gi-Oh! Campionato Nazionale 2026, permettendo al pubblico di competere in quattro categorie per dimostrare il proprio valore come maestro di duello e guadagnarsi un posto nelle Qualificazioni ai Campionati Mondiali, che si terranno questo luglio.
La posta in gioco è già alta alle competizioni nazionali, poiché duellanti provenienti da tutto il continente si recano in sedi in 16 paesi per cercare di diventare Campioni Nazionali. Naturalmente, se vuoi andare oltre quel premio, puoi guadagnarti un posto alle già citate qualificazioni ai Campionati Mondiali che si terranno a Bruxelles dal 10 al 12 luglio, e poi potenzialmente ritrovarti anche ai Campionati Mondiali ad Ariake, in Giappone, dal 28 al 30 agosto.
Forse è un po' troppo veloce, visto che prima di tutto ci occuperemo dei Nazionali questo fine settimana. I giocatori possono competere in Yu-Gi-Oh! Master Duel, Yu-Gi-Oh! Duel Links tramite le modalità di gioco Speed Duel e Rush Duel, oltre al tradizionale Yu-Gi-Oh! TCG.
Puoi trovare Campionati Nazionali nel Regno Unito, Francia, Germania, Italia e Spagna, oltre a molti altri paesi, e per i duellanti più giovani, c'è il Dragon Duel National Championship, consentito ai giocatori nati nel 2012 o dopo.