I campioni del Super Bowl, i Seattle Seahawks, hanno venduto per un record NFL di 9,6 miliardi di dollari

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I Seattle Seahawks, la squadra che ha travolto i New England Patriots e conquistato il Super Bowl LX all'inizio di quest'anno, la prima squadra a vincere il Super Bowl con un allenatore non americano (britannico), Aden Durde, è stata venduta per un record di 9,612 miliardi di dollari.

Per vendere una squadra NFL, la maggioranza dei proprietari deve approvare la vendita (24 dei 32 proprietari). L'importo di 9,612 miliardi di dollari è il più alto mai pagato per una squadra NFL, superando la vendita dei Washington Commanders per 6,05 miliardi nel 2023. Per le squadre sportive in generale, è solo dietro alle due vendite dei Los Angeles Lakers: è stata venduta per 10 miliardi nel 2025 e la squadra NBA è stata venduta nuovamente questo mese per 12,5 miliardi di dollari.

I Seahawks erano di proprietà dell'eredità di Paul G. Allen, cofondatore di Microsoft, che ereditò la squadra NFL alla sua morte nel 2018. Dopo aver concordato i termini l'11 luglio, i proprietari hanno approvato la vendita ed è stata ora venduta a un gruppo guidato dal miliardario Vinod Khosla (con un patrimonio netto di 13,2 miliardi di dollari secondo Forbes), cofondatore di Sun Microsystems